17 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür, Uranüs 60'lığı, ilaç araştırmaları ve Ar-Ge alanındaki şirketler, teker teker fon bulacak diyor. 2004 yılında kurulan sağlık firması Sanofi, ilerleyen günlerde satılabilir. Önümüzdeki günlerde maske kısıtlamaları yeniden gevşetilebilir.
KOÇ: KİŞİLİĞİNİZİ ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Onun duyarlı yapısı karşısında hareketlerinize kısıtlama getirebilirsiniz.
BOĞA: ŞANSINIZI istediğiniz koşullara uygulayabilecek ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.