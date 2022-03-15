Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 15.03.2022 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2022 08:42
    ABONE OL

    15 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    15 Mart 2022 Salı günlük burç yorumları.Keyfiniz kaçtığı zaman da, paniğe kapılıyor ve hastalıkla ilgili gereksiz evhamlara kendinizi kaptırıyorsunuz.15 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 15 Mart 2022 Salı günlük burç yorumları...

    Gereksiz evhamlara kendinizi kaptırıyorsunuz!

    Astrogündem: Venüs, Neptün 45'liği, 14 Haziran 1958 doğumlu İkizler burcu Olaf Scholz'un, Kuzey Akım 2 Boru Hattı açılamaz şeklindeki söylemlerinin gelecekte karşılık bulmayacağını işaret edebilir. Uluslararası diplomasi, Twitter üzerinden şekil bulabilir.

    KOÇ: SİZİ anlamak çok zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına yaptığınız önlem, işe yarıyor. Lüzumsuz insanları çevrenizden uzaklaştırmış oluyorsunuz.

    BOĞA: GÜNLÜK attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor. Belki bu yüzden bazen sinirli ve asabi oluyorsunuz.

        İKİZLER: SİZİN kadar, baskıcı bir çalışma ortamından nefret eden yoktur. Sinirlendiğiniz zaman hisleriniz tavırlarınıza yansıyor. Böyle durumlarda çalışma arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar.

        YENGEÇ: BAZEN, sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz.
        Bunun aksine, ona karşı olmadık zamanlarda kıskanç bir tavır takınıyorsunuz.
        Yoksa, zaman içinde giderek aranıza istemeden soğukluk girebilir.

        ASLAN: YENİ bir projeye atılmanın stresini yaşıyorsunuz.
        Kendinizle sürekli içsel savaş yaşamanın yorgunluğunu taşıyorsunuz.
        Daha sakin olmalısınız. Göreceksiniz, her şey sizin lehinize gelişecek.

            BAŞAK: KAFANIZDA her zaman, uğraştığınız işin dışında başka işlere yönelmek var.
            Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz. Bulunduğunuz sosyal çalışmalar, bu yönünüzü tatmin ediyor.

            TERAZİ: DUYGUSAL sayılmazsınız. Size göre düşünceler, pratik sonuçlarıyla değerlendirilmelidir.
            Zevkleriniz, duygularınıza değil mantığınıza dayanır. Sevdiğiniz kişi, sizinle aynı fikirde değil.

            AKREP: YAKICI duygularınızın önüne geçemiyorsunuz.
            Her an patlamaya hazır bomba gibi oluşunuz, sağlığınızı olumsuz etkilediğini hastalandığınızda anlayacaksınız.
            Öfkenin kimseye faydası olmaz.

                YAY: BİR arkadaşınızın sorununa çözümleyici düşünceler geliştirmeniz onu çok sevindirecek.
                Fazla sorumluluk almaktan kaçınırken, kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmamalısınız.

                OĞLAK: KARARLARINIZI yalnız vermekten hoşlanıyorsunuz.
                Coşku duygusunun eksilmesi gerilim yaratıyor. Bugün yaşayacağınız durgunluk aşkınızın geleceği için soru işaretlerin oluşmasına sebep olacak.

                KOVA: AŞKLA işi karıştırmayan bir yapınız olduğunu söyleseniz de, işinizde sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz.
                Özellikle, karşı cinsin ilgisi üzerinizde.
                Çevreden tepki alabilirsiniz.

                    BALIK: HER konuda özverili çalışmanız, çoğu kez kendinizi unutmanıza sebep oluyor.
                    Keyfiniz kaçtığı zaman da, paniğe kapılıyor ve hastalıkla ilgili gereksiz evhamlara kendinizi kaptırıyorsunuz.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Resmi Gazete’de yayımlandı! 20 bin personel alınacak
                    Haberler Burçlar 15 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                        SON DAKİKA