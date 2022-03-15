15 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs, Neptün 45'liği, 14 Haziran 1958 doğumlu İkizler burcu Olaf Scholz'un, Kuzey Akım 2 Boru Hattı açılamaz şeklindeki söylemlerinin gelecekte karşılık bulmayacağını işaret edebilir. Uluslararası diplomasi, Twitter üzerinden şekil bulabilir.
KOÇ: SİZİ anlamak çok zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına yaptığınız önlem, işe yarıyor. Lüzumsuz insanları çevrenizden uzaklaştırmış oluyorsunuz.
BOĞA: GÜNLÜK attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor. Belki bu yüzden bazen sinirli ve asabi oluyorsunuz.