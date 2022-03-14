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    • Burçlar
    • 14.03.2022 08:39
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    • 14.03.2022 08:48
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    14 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    14 Mart 2022 Pazartesi günlük burç yorumları. Ay, Venüs karşıtlığı, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için dedirtecek. 14 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 14 Mart 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Çevrenizdeki herkes bu huyunuzu hem takdir ediyor hem de kızıyor!

    Astrogündem: Ay, Venüs karşıtlığı, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için dedirtecek. Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı tavrı önce ülkemizin sonra dünyanın yeni gündemi haline gelebilir. Ayrıca ülkemizi ziyaret edecek liderler hepimizi şaşırtabilir.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    KAR getiren işleri iyi takip ediyor ve duygularınızı işinize karıştırmıyorsunuz. Bugün yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi irdelemeli fakat, hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmelisiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    SEVDİĞİNİZ insanla bir yere giderken herhangi bir sorun olmuyor. İki iyi aşık görüntüsü sergiliyorsunuz. Fakat, arkadaşlarınızla toplu sohbetlere başlayınca; sanki tılsım bozuluyor, aranızda soğuk hava esiyor.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        YENİ işinizle ilgili yoğun temponuz yüzünden sevdiklerinizle aranıza mesafeler girdi. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. Yönetici Gezegeniniz Merkür, ortaklıklar konusunda size destek veriyor.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        HEP tercih edilen kişi olmak istiyorsunuz. Bunun için yapamayacağınız şey yok. Kaybettiğiniz zamanı kazanmak sizin elinizde. Eski hatalarınızı tekrarlamamalısınız. Alçak gönüllü olduğunuz zaman kazanacaksınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        GÖRÜŞECEĞİNİZ konu sizin için ekonomik avantajlar sağlayabilir. Bu nedenle karşınızdaki kişiye karşı bilgiçlik taslamayın. Konuya da çok hakim olabilirsiniz. Alçak gönüllü davranmakla çok şey kazanacaksınız.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            AŞKTA zor fakat ilgi çekici günler yaşıyorsunuz. Karşıt Neptün size olumlu destek verirken aşırı hassasiyet var. Yakın geçmişinizdeki olaylar istemeseniz de aşkınıza pürüzler veriyor. Sabretmelisiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            YAPTIĞINIZ işle ilgili abartılı konuşmayın. Bugünün de diğer günlerden farkı yok. Yorgunluğunuzla ilgili sitemli hareketler edip, kendinizi naza çekmeyin. Bu durumda anlayış gösterecek yakınlarınız bile uzak kalıyor.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            DOĞRU bildiğinizden şaşmıyor olmanız çevrenizi kızdırıyor. İnatçı yapınızı biliyor, fakat kendinizi dizginleyemiyorsunuz. Bugün, olaylar karşısında soğukkanlılığınızı kaybetmemeli, daha ılımlı olmalısınız.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                BUGÜN kendinizi ön plana çıkaracak davranışlar içine girmeniz, sevdiğiniz kişiyi çok kızdırıyor. Biraz ona karşı duyarlı olmalısınız. Son günlerde onu çok fazla ihmal ettiniz ve o, artık buna tahammül edemiyor.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                BİRLİKTE olduğu kişiden ayrılmak üzere olanlar; sahip oldukları mülk ile ilgili olarak konuya anlayışla yaklaşmalıdırlar. Sert tavırlarla bir yere varamayacaklarının bilincinde olmaları, onları avantajlı duruma getirecektir.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                SORUMLULUKTAN kaçmak yok. Kendinizi neşesiz hissettiğiniz zaman, çevrenize surat asıyorsunuz. Çocuk gibi bir yapınız var. İsteklerinizin anında olmasını istediğiniz için kayıplarınız sizi suçunuz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    TUTKULU yapınızı iş yaşantınıza da yansıtıyorsunuz. Çevrenizdeki herkes bu huyunuzu hem takdir ediyor hem de kızıyorlar. Size yetişmek gibi bir zorunlulukları olduğuna kendilerini inandırmışlar, gizli yarış durumundalar.
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                    Haberler Burçlar 14 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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