14 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Ay, Venüs karşıtlığı, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için dedirtecek. Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı tavrı önce ülkemizin sonra dünyanın yeni gündemi haline gelebilir. Ayrıca ülkemizi ziyaret edecek liderler hepimizi şaşırtabilir.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
KAR getiren işleri iyi takip ediyor ve duygularınızı işinize karıştırmıyorsunuz. Bugün yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi irdelemeli fakat, hemen karar vermemelisiniz. Beklemeyi öğrenmelisiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
SEVDİĞİNİZ insanla bir yere giderken herhangi bir sorun olmuyor. İki iyi aşık görüntüsü sergiliyorsunuz. Fakat, arkadaşlarınızla toplu sohbetlere başlayınca; sanki tılsım bozuluyor, aranızda soğuk hava esiyor.