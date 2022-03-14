14 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

19 Şubat - 20 Mart

Balık

TUTKULU yapınızı iş yaşantınıza da yansıtıyorsunuz. Çevrenizdeki herkes bu huyunuzu hem takdir ediyor hem de kızıyorlar. Size yetişmek gibi bir zorunlulukları olduğuna kendilerini inandırmışlar, gizli yarış durumundalar.