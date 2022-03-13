13 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Rusların, Boğazlarımızı kullanma isteği diplomatik bir krizin önünü açabilir. 20 Temmuz 1936'da Uranüs – Boğa döngüsünde imzalanan Montrö Sözleşmesi'ndeki maddeler ülkemizin ana gündemi olacak.
KOÇ: BUGÜN bilinçaltınız yoğun. Duygusal yönleriniz ve kişiliğinizle ilgili değişimlere açıksınız. Maddi sorunlarınızı çözümlemek adına fazla çaba sarf ediyorsunuz.
Bu sıralar ilginç fikirleriniz var.
BOĞA: ARKADAŞLIK bağlarınızı güçlü tutmayı seven kişiliğinizle ve katılacağınız toplantılarda duygusal konuşmalarınızla dostlarınız arasında motivasyon sağlıyorsunuz.
Sözleriniz etkileyici ve anlamlı olacak.