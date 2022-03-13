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    • Burçlar
    • 13.03.2022 08:37
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    • 13.03.2022 08:44
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    13 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    13 Mart 2022 Pazar günlük burç yorumları.Cazibeniz dikkat çekiyor ve fiziksel anlamda ilgi çekmenize neden oluyor. 13 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 13 Mart 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    Cazibeniz dikkat çekiyor ve fiziksel anlamda ilgi çekmenize neden oluyor!

    Astrogündem: Rusların, Boğazlarımızı kullanma isteği diplomatik bir krizin önünü açabilir. 20 Temmuz 1936'da Uranüs – Boğa döngüsünde imzalanan Montrö Sözleşmesi'ndeki maddeler ülkemizin ana gündemi olacak.

    KOÇ: BUGÜN bilinçaltınız yoğun. Duygusal yönleriniz ve kişiliğinizle ilgili değişimlere açıksınız. Maddi sorunlarınızı çözümlemek adına fazla çaba sarf ediyorsunuz.
    Bu sıralar ilginç fikirleriniz var.

    BOĞA: ARKADAŞLIK bağlarınızı güçlü tutmayı seven kişiliğinizle ve katılacağınız toplantılarda duygusal konuşmalarınızla dostlarınız arasında motivasyon sağlıyorsunuz.
    Sözleriniz etkileyici ve anlamlı olacak.

        İKİZLER: MERKÜR, zihinsel aktivitenizin yükselmesine neden oluyor. Karşılıklı ilişkilerinizde yüksek bir performans gizli. Partnerinizin sözlerinden etkilenecek ve yaşam biçiminizi ona göre yönlendireceksiniz.

        YENGEÇ: KARARLARINIZDA duygusal istekleriniz belirgin olduğu için mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız, düşler ve gerçekler arsında gelip gitmekten vazgeçmelisiniz.

        ASLAN: KARARLI yönlerinizi zedeleyecek duygular yaşayabilirsiniz. Kuralları sevmenize rağmen, sorunlarınızı çözerken duygusal davranabiliyorsunuz. Yatırım ve ödemeler konusunda dikkatli olun.

            BAŞAK: BUGÜN çalıştığınız kişilerin mantıklı olmalarını bekliyor ve tutucu olmanıza rağmen, bu tür davranışlardan hoşlanmıyorsunuz.
            Duygusal yönlerinizi açığa çıkaracak zevkli bir gün geçireceksiniz.

            TERAZİ: ÇEVRESEL ilişkilerinizi duygusal anlamda yargılayarak bir yerlere gelmeniz mümkün değil. Kazançlarınızla ilgili, yeni bir dönem içine giriyorsunuz. Durumunuzu koşullarınıza göre değerlendirmelisiniz.

            AKREP: YAŞAM enerjiniz oldukça yüksek ve hayatınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.
            Bugün çevrenizi olumlu gözlemliyorsunuz.

                YAY: HOŞ ve zarif yönlerinizle karşı cins üzerinde oldukça etkili olacağınız bir gün.
                Merkür bilinç altınızın hızlı çalışmasını sağlıyor fakat düşüncelerinizi gizlediğinizde daha başarılı oluyorsunuz.

                OĞLAK: AİLE ilişkilerine oldukça değer vermenize rağmen, onların sorunları yüzünden bazen her şeyden bıkıyorsunuz. Bugün sevdiklerinizin ani gelişen masrafları karşısında zor anlar yaşayabilirsiniz.

                KOVA: YARATICILIĞINIZI doğru kullandığınızda, her şey kısa sürede çözülüyor. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı halledeceksiniz. Farklı düşüncelerinizle yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla.

                    BALIK: BUGÜN huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.
                    Cazibeniz dikkat çekiyor ve fiziksel anlamda ilgi çekmenize neden oluyor.
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                    Haberler Burçlar 13 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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