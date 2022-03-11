11 Mart 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Balık burcundaki Stelyum ile birlikte denizler, deniz tabanlarını konuşacağız. Dünya, Karadeniz'i Ukrayna'nın Dinyeper Nehri'nden başlayarak konuşacak. Ekonomi içinse tuhaf bir gün...
KOÇ: TOPLUMSAL değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmiyorsunuz.
Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Kazalara müsaitsiniz.
BOĞA: ENERJİNİZİ kullanacağınız potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sizi denetlemesi sonucunda, kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammülünüz yok.