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    • Burçlar
    • 09.03.2022 08:45
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    • 09.03.2022 08:49
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    9 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    9 Mart 2022 Çarşamba günlük burç yorumları.Kova burcunda yaşanan Stelyum bilişim dünyasında çığır açıyor. 9 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 9 Mart 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    İyi niyetli olmaya devam etmelisiniz!

    Astrogündem: Kova burcunda yaşanan Stelyum bilişim dünyasında çığır açıyor. Dünyanın dört bir yanındaki hackerlar gündeme gelirken, bir diğer tarafta ise Kripto para piyasaları tarihin en kötü günlerini yaşayabilir. İkilik her yerde.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Fevri davranışlarınız ailenizdeki kişilerin canını sıkabilir. Bazı konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Karşılıklı fikir çatışmaları içinde olacağınız bir gün. Enerji konusunda başarılısınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, hoşuna gidecektir. Birbirinize destek verirken, bazen anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Yardımlaşma duygunuzun oldukça yoğun olduğu bir gün yaşayacaksınız.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Yaratıcılığınızı ortaya çıkaran işler yapmayı oldukça çok seviyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Gücünüzü hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, kendinizi ön plana çıkaracak işler peşindesiniz. Başarılı çalışmalar yaptığınızda, kendinizi özel ve farklı hissediyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Bugün, bilinç altınız oldukça yoğun. Enerjinizi paslaşarak, gerekli bağlantıları kurmalı ve arkadaşlarınızla kombinasyon işler yapmalısınız. Çevreniz için masraf yapmak size zevk veriyor.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            Bugün kendinizi farklı bir statü içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranıp şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. İşle ilgili pozitif gelişmeler var.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Daha iyi pozisyonlar için, kendi koşullarınızı oluşturacaksınız. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Olaylara karşı tavırlarınızı iyi belirlemelisiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, fırsatlar karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                Bugün ilişkilerinizde nitelikli kişilerle birlikte olmaktan, gurur verici davranışlara maruz kalmaktan hoşlanıyorsunuz. Kariyerinize uygun kişilerle birlikte olacak ve çevrenizde takdir göreceksiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. İyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Çevre ilişkilerinizi aile ilişkileri ile paralel götürmek zorunda kalacağınız bir gün. İsteklerinizdeki artışlarınızı yönlendirme konusunda baskıcı davranmanıza rağmen, sevilip sayılıyorsunuz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    Çevrenizde baskıcı tavırlar sergileyerek, bazı dostlarınızdan tepki alabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili duygusal bağlarınız gündeme gelecektir. Aile içi sorunlara ortak bir payda oluşturmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 9 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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