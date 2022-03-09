9 Mart 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Kova burcunda yaşanan Stelyum bilişim dünyasında çığır açıyor. Dünyanın dört bir yanındaki hackerlar gündeme gelirken, bir diğer tarafta ise Kripto para piyasaları tarihin en kötü günlerini yaşayabilir. İkilik her yerde.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
Fevri davranışlarınız ailenizdeki kişilerin canını sıkabilir. Bazı konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Karşılıklı fikir çatışmaları içinde olacağınız bir gün. Enerji konusunda başarılısınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, hoşuna gidecektir. Birbirinize destek verirken, bazen anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Yardımlaşma duygunuzun oldukça yoğun olduğu bir gün yaşayacaksınız.