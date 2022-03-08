8 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Birçok üçüncü dünya ülkesinde aktivist kadın hareketleri artış gösterirken "güçlü kadın" imajının yansımalarını ilk olarak Afrika ve Arap ülkelerinde göreceğiz.
KOÇ: Fevri davranışlarınız ailenizdeki kişilerin canını sıkabilir. Bazı konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Karşılıklı fikir çatışmaları içinde olacağınız bir gün. Enerji konusunda başarılısınız.
BOĞA: Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, hoşuna gidecektir. Birbirinize destek verirken, bazen anlaşmazlığa düşebilirsiniz.
Yardımlaşma duygunuzun oldukça yoğun olduğu bir gün yaşayacaksınız.