7 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür, Chiron ile 45'lik yapıyor. 24 Ağustos 1991'de Merkür – Venüs Retrosu'nda bağımsızlığını ilan eden Ukrayna, özgürlük sınavı vermeye devam ederken Marsyen haritaya sahip Avrupa Birliği vaatlerini yerine getiremeyecek.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
BUGÜN çevrenizle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı coşkuyla sunacaksınız. Aynı enerjiyi çevrenizden de bekleyebilirsiniz. İlişkinizin sınırlarını ayarlamak sizin elinizde.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
BUGÜN olayları doğal akışı içinde düşünüyor ve dengenizi bozmak istemiyorsunuz. Yarım kalan işlerinizi bir an önce tamamlamalısınız. Arkadaşlarınızın size önereceği fikirler ilginizi çekebilir.