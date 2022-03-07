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    • 07.03.2022 08:46
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    7 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    7 Mart 2022 Pazartesi günlük burç yorumları. Merkür, Chiron ile 45’lik yapıyor. 24 Ağustos 1991’de Merkür – Venüs Retrosu’nda bağımsızlığını ilan eden Ukrayna, özgürlük sınavı vermeye devam ederken Marsyen haritaya sahip Avrupa Birliği vaatlerini yerine getiremeyecek. 7 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 7 Mart 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Merkür, Chiron ile 45’lik yapıyor!

    Astrogündem: Merkür, Chiron ile 45'lik yapıyor. 24 Ağustos 1991'de Merkür – Venüs Retrosu'nda bağımsızlığını ilan eden Ukrayna, özgürlük sınavı vermeye devam ederken Marsyen haritaya sahip Avrupa Birliği vaatlerini yerine getiremeyecek.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    BUGÜN çevrenizle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı coşkuyla sunacaksınız. Aynı enerjiyi çevrenizden de bekleyebilirsiniz. İlişkinizin sınırlarını ayarlamak sizin elinizde.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    BUGÜN olayları doğal akışı içinde düşünüyor ve dengenizi bozmak istemiyorsunuz. Yarım kalan işlerinizi bir an önce tamamlamalısınız. Arkadaşlarınızın size önereceği fikirler ilginizi çekebilir.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        RUHSAL anlamda değişim içindesiniz. Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konular nedeniyle agresif olabilirsiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        BUGÜN hiç kimsenin sezemediği konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor. Gelişebilecek olaylara karşı tedbirli olmalısınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        İNATÇI tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bağlarınızın güçlü olması bile, sizi tatmin etmeyebilir. Girdiğiniz topluluklarda farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyorsunuz.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            İÇSEL disiplininiz çok fazla ve insanlar size güveniyorlar. Yakın ilişkilerinizden anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. Sosyal yaşantınızda karşılaştığınız aksiliklere moraliniz bozulmasın.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            SİZ olağanüstü fikirlerin kişisisiniz. Olaylara yaklaşımınız ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. İş birliği yaptığınız kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu ve bugün onlarla iletişim sağlamak zorundasınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            MADDİ konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması sizi bunaltabilir. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışını bırakmalısınız.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                İLİŞKİLERİNİZDEKİ pürüzleri yeniden ele almalısınız. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Çevresel desteği hissedeceğiniz özel bir durum söz konusu.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                ÇEVRENİZDEKİ uç noktalarda düşünen kişiler faydalı işler üretebilirler. Bugün sistemli yapınızı zorlasa da, yeniliklere esnek davranmalısınız. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                BUGÜN başlattığınız işleri tamamlama konusunda oldukça inatçısınız. Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, küçük aksilikler yüzünden ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    ÇEVRESEL ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.
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                    Haberler Burçlar 7 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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