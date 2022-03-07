7 Mart 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

İNATÇI tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bağlarınızın güçlü olması bile, sizi tatmin etmeyebilir. Girdiğiniz topluluklarda farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyorsunuz.