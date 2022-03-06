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    • 06.03.2022 08:52
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    6 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Mart 2022 Pazar günlük burç yorumları. İkizler burcu 1964 doğumlu Boris Johnson İngiltere’yi krizden krize sürükleyebilir, ancak Rusya ile savaşa sürükleyemeyecek ama şimdilik.6 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 6 Mart 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz!

    Astrogündem: İkizler burcu 1964 doğumlu Boris Johnson İngiltere'yi krizden krize sürükleyebilir, ancak Rusya ile savaşa sürükleyemeyecek. Ama şimdilik.

    KOÇ: BUGÜN; düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.
    Ortak paydalarını birleştirdiğiniz çoğul zihinsel aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız.
    Hırslı davranıyorsunuz.

    BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.
    Bugün, partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. Onun sizin için iyi niyetli yaklaşımlarını farklı değerlendirebilirsiniz.

        İKİZLER: BAZI değerlerin değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı bir şekilde etkilemekten yanasınız.

        YENGEÇ: ENERJİNİZİN gücünü ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz.
        Partnerinizin fikirlerine hoşgörülü davranarak iyi niyetli yaklaşımlarınızı ispat etmelisiniz. Sabit düşüncelerin faydası olmadığını anlayacaksınız.

        ASLAN: BULUNDUĞUNUZ ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizin etkilenmesine neden oluyor. Siz güçten yanasınız fakat çekicilik sanatını istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün.

            BAŞAK: PARTNERİNİZLE birbirinizi sınamak için uygun bir gün. Karşıt düşünceleri savunuyor olmanız; fark edemediğiniz bazı duyguların ortaya çıkmasına neden olacak. Çelişkili davranışlarınız var.

            TERAZİ: İYİ bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın takdirini alıyorsunuz. İlişkilerinizde üstünlük sağlıyor ve gerçekleştirmeye çalıştığınız konuda taşların yerine oturduğunu hissediyorsunuz.

            AKREP: GELİP geçici davranış biçimlerinden çok, kalıcı duygular içinde olmak istiyor fakat olayların sonunu getiremiyorsunuz.
            Partnerinizin desteği ile yeni oluşumlara kendinizi hazır hissedeceksiniz.

                YAY: MADDİ konularda gizlilik yaşamak istemiyorsunuz.
                Satın alma konusunda cesurca itiraflar yaparken, çevrenizden de aynı şeyleri bekliyorsunuz. Olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşıyorsunuz.

                OĞLAK: TAVIRLARINIZLA çevrenizde imaj yaratıyorsunuz.
                Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Partnerinizle gereksiz kırgınlık yaşayabilirsiniz.

                KOVA: SİZİ aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Duygusal ilişkilerinize yeni boyut kazanıyor.

                    BALIK: BUGÜN, çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Size anlatılan her şeyin arkasında farklı şeylerin olabileceğini düşünüyorsunuz. Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 6 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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