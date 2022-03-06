6 Mart 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: İkizler burcu 1964 doğumlu Boris Johnson İngiltere'yi krizden krize sürükleyebilir, ancak Rusya ile savaşa sürükleyemeyecek. Ama şimdilik.
KOÇ: BUGÜN; düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.
Ortak paydalarını birleştirdiğiniz çoğul zihinsel aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız.
Hırslı davranıyorsunuz.
BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.
Bugün, partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. Onun sizin için iyi niyetli yaklaşımlarını farklı değerlendirebilirsiniz.