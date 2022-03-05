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    • Burçlar
    • 05.03.2022 08:48
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    • 05.03.2022 08:48
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    5 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Mart 2022 Cumartesi günlük burç yorumları. Güneş, Mars 45'liği Türk futbolundaki hareketli saatlerin kişi ve kurumlar etrafında gelişeceğini işaret ediyor. 5 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Ne söylediğinizi, biraz da nasıl söylediğiniz belirler

    Astrogündem: Güneş, Jüpiter kavuşumu. Ülkemizin ılımlı diplomasinin fazla uzun sürmeyeceğini işaret ediyor. Geleneksel medya bir yana sosyal medyadan karşı karşıya gelen ünlülere şahit olacağız. Gök kubbe "maskeler düşüyor, yerlerinizi alın." diyor.

    KOÇ
    Önce kendiniz ve içinde bulunduğunuz şartların el verişliliği ön planda olmalı. Yorumu size bırakan arkadaşlarınız sizi zor durumda bırakabilirler.

    BOĞA
    Bereketiniz artsada aklınız duygusal meselelerde. Geçmiş tünelini ziyaret etme günü olacak. Hatıralarınız yüzünüzde gülümsemeler belirmesine sebep olabilir.

        İKİZLER
        Aşk hayatınızla alakalı çözülmemiş bazı meseleler olması önünüzü görmenize ve hayatınızda güzel giden şeylere odaklanmanıza engel olabilir.

        YENGEÇ
        İyi niyetlisiniz ancak iyi niyeti suistimale açık gruplardan biri olduğunuz için bugün evet demeden önce iki kere düşünün. Dengeyi kurun ve hayatınızı düzene sokun.

        ASLAN
        Sevdiklerinizin varlığına şükür edebilir bazılarının yokluklarında kıymetlerini anlama fırsatı yakalayabilirsiniz.
        Aşk hayatınızla ilgili bazı konular su yüzüne çıkacak.

            BAŞAK
            İşinizde başarılı olmaya odaklandığınız için bu başarıyı hangi açıdan sağlarsınız bunu bulmaya çalışıyorsunuz.
            Partnerinizin düşüncelerini merak ediyor olabilirsiniz.

            TERAZİ
            Hayatınızı bütün olarak değerlendirmeli, iyi olana şükür edip kötü olanı şifalandırmalısınız.
            Yorucu bir iş temposuna girdiniz ve sosyal hayatınızı boşladınız.

            AKREP
            Maddi anlamda beklemediğiniz gelişmeler olabilir. Siz hayatınızla etrafınızdakilere ilham kaynağı olun. Sürekli motivasyon vererek enerjinizi düşürmeyin.

                YAY
                Son zamanlarda sorumluluk sahibi olduğunuz konulara gerçekten dönüp bir bakın. Yüklerden kurtulmanız nefes almanızı sağlayacak.

                OĞLAK
                Dardayken gelen bir dost eli içinize su serpebilir. Sorun yaşadığınızı hissettiğiniz konulara bakıp benzerlikleri yakalarsanız gerisi çok kolay çözülecek.

                KOVA
                Bu aralar enerjinizden fazlasını isteyenlere hayır demelisiniz.
                Yorucu aktivitelere uyum sağlayabilmek için bunu yapmanız şart. Sağlığınız oldukça iyi.

                    BALIK
                    Beklediğiniz ve dönmeyeceğine inandığınız bir iş dönebilir Aşk hayatınızda geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Partnerinizin sizi anlamadığından şikayet edeceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 5 Mart 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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