Astrogündem: Güneş, Jüpiter kavuşumu. Ülkemizin ılımlı diplomasinin fazla uzun sürmeyeceğini işaret ediyor. Geleneksel medya bir yana sosyal medyadan karşı karşıya gelen ünlülere şahit olacağız. Gök kubbe "maskeler düşüyor, yerlerinizi alın." diyor.
KOÇ
Önce kendiniz ve içinde bulunduğunuz şartların el verişliliği ön planda olmalı. Yorumu size bırakan arkadaşlarınız sizi zor durumda bırakabilirler.
BOĞA
Bereketiniz artsada aklınız duygusal meselelerde. Geçmiş tünelini ziyaret etme günü olacak. Hatıralarınız yüzünüzde gülümsemeler belirmesine sebep olabilir.