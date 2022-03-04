4 Mart 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Mars 45'liği Türk futbolundaki hareketli saatlerin kişi ve kurumlar etrafında gelişeceğini işaret ediyor. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları Fenerbahçe'de taşları yerinden oynatabilir.
KOÇ: AY burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni dönem başlamak üzere ve sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz.
BOĞA: AY bilinçaltınızı daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. Bugün Venüs'ün konumu, duygusal takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir. Sıkılmanız için hiç bir neden yok.