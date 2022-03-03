3 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs–Plüton kavuşumu Avrupa'nın içine düşmüş olduğu bu sıkışık düzenden çıkmak adına tarihte görülmemiş toplumsal kampanyaların ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Dijital medya insanoğlunun yardımına yetişirken, eski siyasilerden dobra açıklamalar gelebilir.
KOÇ: HUZURU sağlamak adına, girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz.
Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirmeyi denemelisiniz.
BOĞA: İÇTENLİĞE önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayacak bir kişilik sergiliyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ise riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız.