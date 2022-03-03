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    • 03.03.2022 08:49
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    3 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Mart 2022 Perşembe günlük burç yorumları. Venüs–Plüton kavuşumu Avrupa’nın içine düşmüş olduğu bu sıkışık düzenden çıkmak adına tarihte görülmemiş toplumsal kampanyaların ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. 3 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 3 Mart 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    Acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız

    Astrogündem: Venüs–Plüton kavuşumu Avrupa'nın içine düşmüş olduğu bu sıkışık düzenden çıkmak adına tarihte görülmemiş toplumsal kampanyaların ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Dijital medya insanoğlunun yardımına yetişirken, eski siyasilerden dobra açıklamalar gelebilir.

    KOÇ: HUZURU sağlamak adına, girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz.
    Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirmeyi denemelisiniz.

    BOĞA: İÇTENLİĞE önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayacak bir kişilik sergiliyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ise riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız.

        İKİZLER: BİRLİKTELİĞİNİZDE kişiliğinizi ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden, sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Duyarlı yapısı karşısında hareketlerinize kısıtlama getirmelisiniz.

        YENGEÇ: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak ve aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.

        ASLAN: YAPACAĞINIZ tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir.
        Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.

            BAŞAK: KENDİNİZİ iyi hissetmek için çevre desteğine ihtiyaç duyacaksınız. İletişim konusunda duyarlısınız. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlem duyduğunuz konuları beraberinde getirecek.

            TERAZİ: MADDİ konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor.
            Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için yeni yapılanmalar içindesiniz.

            AKREP: MERKÜR, aile ve yuva evinizde geriliyor.
            Bugün, güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız grup çalışmalarınızdan çok daha fazla siz kazançlı çıkacaksınız.

                YAY: DEĞİŞİM yaşamak için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan bir çok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz.
                Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor.

                OĞLAK: İŞ çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedeflerinizi belirliyorsunuz.

                KOVA: PARTNERİNİZLE ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Kendinizi ve onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir felsefe ile yaklaşınca istediğiniz gibi olmadığında canınız sıkılıyor.

                    BALIK: YAPMAK istediğiniz çok şey var ve enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 3 Mart 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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