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    • Burçlar
    • 28.02.2022 08:46
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    • 28.02.2022 08:52
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    28 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Şubat 2022 Pazartesi günlük burç yorumları. Mars, KAD ve GAD ile yapıcı bir diplomasi sergiliyor. 3. Dünya Savaşı'nın başlayıp başlamaması Kazakistan'da yapılacak kapalı görüşmelere bağlı olabilir. 28 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 28 Şubat 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Burcunuzda ilerleyen Jüpiter, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak!

    Astrogündem: Mars, KAD ve GAD ile yapıcı bir diplomasi sergiliyor. 3. Dünya Savaşı'nın başlayıp başlamaması Kazakistan'da yapılacak kapalı görüşmelere bağlı olabilir.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    BUGÜN içinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, içinizde açıklayamadığınız burukluklar yaşıyorsunuz. Düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler önemli.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        GÜÇLÜ planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçtığınızda çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için desteğe ihtiyacınız yok. Enerjinizi doğru kullanıyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        DUYGUSAL konularınıza ailenizin karışması hiç de hoş olmuyor. Onlara fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşı tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            MADDİ konularda fazla beklentiler içine girdiniz. Bir zamanların sakin kişisine bir şeyler oldu. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor. Çevrenizdekiler sizdeki bu değişime şaşırıyor.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            SEZGİLERİNİZE her konuda güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelerle karşılaşacaksınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            KENDİNİZİ farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. Ayrıca gizemli olayların peşine düşüyorsunuz.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                ÇEVRENİZDEKİLERİN fikirlerinden yola çıkmadan önce, iyice düşünmelisiniz. Zamanlama konusunda yaşayacağınız sıkıntıları unutmamalısınız. Yenilikler evinizdeki Jüpiter'in vereceği olanakları kullanmalısınız.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                DOĞAL yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz. Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermeli ve kişisel gelişiminiz için atılımın şart olduğunu bilmelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                KİŞİLİĞİNİZİ ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Duygularınız atakta. Takıntılı yönleriniz sizi başarılı ve güçlü yapıyor.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    İŞ ilişkilerinizi dingin tutmak zorundasınız. En küçük kopukluk, performans düşüklüğüne neden oluyor. Burcunuzda ilerleyen Jüpiter, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olmanızı sağlayacak.
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                    Haberler Burçlar 28 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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