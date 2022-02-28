28 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Mars, KAD ve GAD ile yapıcı bir diplomasi sergiliyor. 3. Dünya Savaşı'nın başlayıp başlamaması Kazakistan'da yapılacak kapalı görüşmelere bağlı olabilir.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
BUGÜN içinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, içinizde açıklayamadığınız burukluklar yaşıyorsunuz. Düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
İŞBİRLİKLERİ ve iletişim konularında önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler önemli.