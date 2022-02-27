27 Şubat 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Ay, Venüs, Mars kavuşumu sabır sınıyor. Tarihte az yaşanan günlerin kapısı aralanırken, gidenlerle gelenlere hızlı adapte olacağız. İstanbul'un gizli tünelleri ortaya çıkacak.
KOÇ: YENİ tanışacağınız kişilerle maddi yapılanmaya girebilir ve ortak kazançlar tablosu altında bir takım çalışmalara yönelebilirsiniz. Bugün, her konuda çeşitli ve farklı olaylar ortaya çıkacak.
BOĞA: MADDİ konularla ilgili planladığınız konuların gündeme gelmesi, sizi rahatlatacaktır. Sınırlarınızın genişlemesini istiyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız kendinize özgün olmalı.