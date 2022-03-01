1 Mart 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücü biliyorsunuz.
Rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve planlı bir şekilde sürdürmelisiniz.
BOĞA: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun seyrediyor.. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.
İKİZLER: BUGÜN yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz.
Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu.
İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.