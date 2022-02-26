Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 26.02.2022 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2022 08:38
    ABONE OL

    26 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Şubat 2022 Cumartesi günlük burç yorumları. İletişim gezegeni, Chiron ile 60’lık yapıyor. Pandemi kısıtlamaları Avrupa ülkelerinde esnemeye başlarken, ülkemizdeki birçok konsolosluk vize ve evrak işlerini hızlandıracak. 26 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 26 Şubat 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır

    Astrogündem: Balık burcunda toplanmaya başlayan gezegenler bizleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Avrupa'da yeni yapılanmaların yanı sıra, yeni ülkeler kurulacağı da konuşulacak. 1856'da Jüpiter Neptün kavuşumunda imzalanan Paris Antlaşması'ndan önce değişen dengelerin bir benzerinden geçeceğiz.

    KOÇ
    Bu aralar size işinizde yardımcı olacak kişilerden de destek almaktan çekinmeyin. Diğer burçlar motive enerjisini sizden alıyor.

    BOĞA
    Kişisel yeteneklerinizi gözden geçirebilecek ve hayatınızda güzel dönüm noktaları yaratabileceksiniz.
    Karşı cinsten biri ile tanışıp hayatınızın aşkını bulabilirsiniz.

        İKİZLER
        Akılcı çözümler ile tüm borçlarınızı ödeyeceksiniz.
        Her şeyi kendiniz halletmeye çalışmak yerine etrafınızdan da destek alarak ilerleyin.

        YENGEÇ
        Son zamanlarda iletişim yönünüz sürekli aktif. Telefon trafiğiniz hiç bitmeyebilir. Bazı durumlarda zorunlu seyahatleriniz olabilir.

        ASLAN
        Aile ile yapılacak etkinlikler bugün size iyi hissettirebileceği gibi yarın da olumlu yönlerini göreceksiniz.
        Gelir gider hesabı yapmak için uygun bir gün.

            BAŞAK
            Terfi isteyen kişiler için olumlu bir süreç.
            Çocuğu olanlar çocuklarıyla iletişimlerini kuvvetlendirebilir, çocuk sahibi olmayı düşünenler ise bu emellerine ulaşabilir.

            TERAZİ
            Tartışmaya sebebiyet verebilecek durumlar bugünlerde sizi rahat bırakmayabilir.
            Bu da yorgun, bitkin, asosyal hissetmenize neden olabilir.

            AKREP
            Aşk hayatınızın daha verimli olabilmesi için düşüncelerinizi hep pozitif yönde tutmanız gerekmekte.
            Mevcut ilişkinizde planlamalar yapabilirsiniz.

                YAY
                Hukuki süreç içerisinde olanlar beklemedikleri gelişmeler yaşayabilirler. Bu yolda daha da başarılı ve sürdürülebilir adımlar atabileceksiniz.

                OĞLAK
                Herhangi bir alanda eğitim almak isteyen Oğlak burcu üyeleri başarılı olacaklar.
                Yeni fikirler ve yemi ilhamlar da hayatınıza girerek size perspektif kazandırabilir.

                KOVA
                Her zaman aklınızda bir olayı ya da durumu nasıl şifalandırabileceğiniz olduğu taktirde her şey sizler için son derece sevgi dolu gerçekleşecek.

                    BALIK
                    Sosyal bir güne giriyorsunuz. Sinema ya da tiyatro gibi bir etkinliğe katılmak için de oldukça uygun bir gün. Maddi konularda şans kısmet sizden yana.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Balat altyapısına köklü çözüm
                    Haberler Burçlar 26 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                        SON DAKİKA