26 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Balık burcunda toplanmaya başlayan gezegenler bizleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Avrupa'da yeni yapılanmaların yanı sıra, yeni ülkeler kurulacağı da konuşulacak. 1856'da Jüpiter Neptün kavuşumunda imzalanan Paris Antlaşması'ndan önce değişen dengelerin bir benzerinden geçeceğiz.
KOÇ
Bu aralar size işinizde yardımcı olacak kişilerden de destek almaktan çekinmeyin. Diğer burçlar motive enerjisini sizden alıyor.
BOĞA
Kişisel yeteneklerinizi gözden geçirebilecek ve hayatınızda güzel dönüm noktaları yaratabileceksiniz.
Karşı cinsten biri ile tanışıp hayatınızın aşkını bulabilirsiniz.