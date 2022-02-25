Astrogündem: Ay, Ay düğümleri ile 150'lik yapıyor. 1964 doğumlu İkizler burcu Boris Johnson, fevri çıkışları ile İngiltere gündemini ikiye bölebilir. Kıbrıs konusu İngiltere parlamentosundan inmeyecek.
KOÇ: ÇEVRENİZİN sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli.
Fakat kendinizi çok yıpratıyor ve disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.
BOĞA: AŞK yaşantınızda birçok alternatif var.
Çok amaçlı bir yaşam tarzınız olduğu için çevrenize farklı gelebilirsiniz. Kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.