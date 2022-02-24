24 Şubat 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: İletişim gezegeni, Chiron ile 60'lık yapıyor. Pandemi kısıtlamaları Avrupa ülkelerinde esnemeye başlarken, ülkemizdeki birçok konsolosluk vize ve evrak işlerini hızlandıracak.
KOÇ: AKTİF ve hızlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde çok fazla duruyorsunuz.
Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.
BOĞA: AİLENİZİN rahatlığı için yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sevdikleriniz söz konusu olduğunda, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz. Bugün evinizle ilgili birçok değişimler söz konusu olacak.