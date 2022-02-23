23 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Savaş gezegeni, Neptün ile trine yapıyor. Futbol feleğin çemberinden geçiyor. Olağan seçimler, ani kararlar ve skandal davranışlara tanıklık edebiliriz. 1962 doğumlu ve Satürn döngüsünden geçen Domènec Torrent inzivaya çekilecek.
KOÇ: ENERJİNİZİN gücünü fark ediyor ve isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve arkadaşlarınızın isteklerine cevap vereceksiniz.
BOĞA: ÖZEL konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz.
Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz.