22 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Siyah ve beyaz gökyüzünde karşı karşıya! Ama bu sefer siyah beyazı yutamayacak. Ülkemizin uzun süredir derdi olan terör örgütlerinin nihai sonuna geldiğini dünya medyasından okuyacağız.
KOÇ: Yardımlaşma duygularınız çok yoğun bir şekilde seyrediyor. Yaratıcılığınız konusunda kendinize güveniyorsunuz. Çevrenize karşı temkinli davranma konusunda haklı nedenleriniz olabilir.
BOĞA: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal konularda ısrarcı bir tutum içindesiniz. Partnerinizle aranızda derin bir tutku oluşabilir. Bugün, her şey sizin tarzınıza uygun bir şekilde gelişiyor.