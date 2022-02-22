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    • 22.02.2022 08:46
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    • 22.02.2022 08:50
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    22 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    22 Şubat 2022 Salı günlük burç yorumları. Siyah ve beyaz gökyüzünde karşı karşıya! Ama bu sefer siyah beyazı yutamayacak. 22 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 22 Şubat 2022 Salı günlük burç yorumları...

    Siyah ve beyaz gökyüzünde karşı karşıya ama bu sefer...

    Astrogündem: Siyah ve beyaz gökyüzünde karşı karşıya! Ama bu sefer siyah beyazı yutamayacak. Ülkemizin uzun süredir derdi olan terör örgütlerinin nihai sonuna geldiğini dünya medyasından okuyacağız.

    KOÇ: Yardımlaşma duygularınız çok yoğun bir şekilde seyrediyor. Yaratıcılığınız konusunda kendinize güveniyorsunuz. Çevrenize karşı temkinli davranma konusunda haklı nedenleriniz olabilir.

    BOĞA: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal konularda ısrarcı bir tutum içindesiniz. Partnerinizle aranızda derin bir tutku oluşabilir. Bugün, her şey sizin tarzınıza uygun bir şekilde gelişiyor.



        İKİZLER: Bugün, duygularınızla belli bir mantık gözleniyor. Yaşam kalitenizin sınırlarını yüksek tutmak isteyebilirsiniz. Olaylara maddesel bakıyorsunuz. Kazançlarınızı güven altında tutmak isteyeceksiniz.


        YENGEÇ: Bugün, çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

        ASLAN: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, kişisel özgürlüğünüz konusunda bazı kısıtlamalar getirebilir. Çalışma yaşantınızda sizin istekleriniz dışında gelişen olağanüstü durumlar söz konusu.

            BAŞAK: Bugün, her olayı pratik bir şekilde çözümleyeceğinizin farkındasınız. Düşüncelerinizde belli bir hız var ve yoğun duygular içindesiniz. Yüksek standartları olan bir kaliteye sahipsiniz.

            TERAZİ: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızla karşınızdaki kişiyi üzebilir duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilirsiniz.

            AKREP: Bugün Ay, kişiliğinizi olumlu bir şekilde etkiliyor ve kendinizi doğru bir şekilde savunuyorsunuz. Maddesel sorunlarınızla ilgili araştırmalar içindesiniz. Yeni şartlarınızı yeniden belirleyeceksiniz.



                YAY: İdeallerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Bugün sabırlı ve kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.



                OĞLAK: Yaşamınızla ilgili tutkulu davranışlar sergileyeceksiniz. Partnerinizle birlikte mantıklı davranışlar içinde olacaksınız. Bazı planlarınızı uygulama içindesiniz. Bir çok aktivitelere katılacaksınız.



                KOVA: Bulunduğunuz mekanda huzur verici bir konum arıyorsunuz. Sabit düşünceler içindesiniz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu. Ailenizle ilgili fikirlerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.



                    BALIK: Duygularınızı belli ölçülerde yaşamaktan yanasınız. Bugün, özel iletişim konularında istediğiniz her türlü başarıya yakalamak istiyor ve gerekli şartları ve zemini uygulamaktan çekinmiyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 22 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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