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    21 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    21 Şubat 2022 Pazartesi günlük burç yorumları! Merkür – Neptün 45’liği; mavi gezegenimizin yeni derdinin "global enflasyon!” olacağını işaret ederken, dünya medyasında yankı uyandıran başka bir meselenin de Avustralya’nın mültecilere uyguladığı ağır dayatmalar olduğu ortaya çıkacak. 21 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 21 Şubat 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    İçsel anlamda ilginç bir gün!

    Astrogündem: Merkür – Neptün 45'liği; mavi gezegenimizin yeni derdinin "global enflasyon!" olacağını işaret ederken, dünya medyasında yankı uyandıran başka bir meselenin de Avustralya'nın mültecilere uyguladığı ağır dayatmalar olduğu ortaya çıkacak.

    KOÇ: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı belli bir hedef seçmelisiniz.

    BOĞA: Yatırımlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalısınız. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyorsunuz.



        İKİZLER: Hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz. Vereceğiniz kararlar ciddiyet kazanacak. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi rahat geciktirebiliyorsunuz.



        YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Paylaşıma özen göstermelisiniz.



        ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olmak planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız.



            BAŞAK: Kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan beklediğiniz için hayal kırıklığına uğradığınızda kendinizi çekiyorsunuz. Organize işlere yatkın bir performans içinde olacaksınız.



            TERAZİ: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, pürüzler çıkabilir.



            AKREP: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli, irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızı ortaya koyarken, çekingen davranabilirsiniz.



                YAY: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız fikirlerine saygı göstermek zorundasınız.



                OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak. Günlük yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmaların faktörleri yok saymamalısınız.



                KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmek zorundasınız. Bugün sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün.



                    BALIK: Eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 21 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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