21 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür – Neptün 45'liği; mavi gezegenimizin yeni derdinin "global enflasyon!" olacağını işaret ederken, dünya medyasında yankı uyandıran başka bir meselenin de Avustralya'nın mültecilere uyguladığı ağır dayatmalar olduğu ortaya çıkacak.
KOÇ: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı belli bir hedef seçmelisiniz.
BOĞA: Yatırımlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalısınız. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyorsunuz.