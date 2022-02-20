20 Şubat 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Ay, Güneş 135'liği küresel şirketlerin satın alım çılgınlıklarına yenilerinin ekleneceğini işaret ediyor. 5 Temmuz 1994'te Satürn – Balık döngüsünde kurulan Amazon, hanesine büyük satın alımlar yazmaya devam edecek. Türkiye pazarında da gelişecek.
KOÇ: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars, kariyer evinizde tur atıyor. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bugün oldukça sinirli ve huzursuz olacaksınız.
BOĞA: YAŞADIĞINIZ huzursuzluklar, canınızı sıkıyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Kişisel duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız.