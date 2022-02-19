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    • 19.02.2022 09:01
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    • 19.02.2022 09:01
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    19 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Şubat 2022 Cumartesi günlük burç yorumları! Güneş, burç değiştiriyor. Adalet yeniden yazılıyor. Dünya “dijital barolar” kavramıyla tanışacak. 7 Temmuz 1969 yılında Mars Retrosu’nda kurulan Barolar Birliği birleşecek. Hukuk, dijital dünyaya yetişebilmek için hızlanacak.19 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 19 Şubat 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Gölgesiz güneş yoktur ve geceyi tanımak gerekir

    Astrogündem: Ay, KAD ve Plüton'un elinden tutarken büyük üçgeni oluşturuyor. "Bu kadarını da yapamaz." dediğimiz kişi Terazi burcu Vladimir Putin olacak. Kuzey Avrupa topraklarındaki hamlelerinde somut adımlarının ardı arkası kesilmezken, "Eski müttefiklerden düşman olur mu?" sorusuna kafa yoracağız... Her düştüğünüzde avucunuza bir tutam toprak alıp kalkabiliyor, umut edebiliyorsanız ve kendi yolunuzu çizebiliyorsanız, bugüne kadar kendi ayaklarınızın üstünde geldiyseniz, hayallerinizi gerçekleştirmenize kimse engel değil.

    KOÇ: Bugün her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularda yanlış anlaşılma ihtimaliniz çok yüksek.

    BOĞA: Enerjinizin düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlatıyor.



        İKİZLER: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle felsefi konuşmalar yapacaksınız.

        YENGEÇ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın sonuçlarını almaya başlıyorsunuz. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların faydasını göreceksiniz.



        ASLAN: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız.



            BAŞAK: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, istekleriniz somut hale gelecek. Bugün maddi konularda güven duygusuna ihtiyaç duyuyorsunuz.



            TERAZİ: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. Olayları abartmayın ve saplantılarınızdan vazgeçin.



            AKREP: Bugün duygularınız oldukça yoğun. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir.



                YAY: Bugün entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayları abartabilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.



                OĞLAK: Mars burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. İlgi alanlarınızda daha da iyisini yapmak isteyeceksiniz.



                KOVA: Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda anlamsız problemler oluşabilir.



                    BALIK: Bugün inatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Kalbiniz boş ise, çevrenizde ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve temkinli davranmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 19 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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