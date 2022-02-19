19 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Ay, KAD ve Plüton'un elinden tutarken büyük üçgeni oluşturuyor. "Bu kadarını da yapamaz." dediğimiz kişi Terazi burcu Vladimir Putin olacak. Kuzey Avrupa topraklarındaki hamlelerinde somut adımlarının ardı arkası kesilmezken, "Eski müttefiklerden düşman olur mu?" sorusuna kafa yoracağız... Her düştüğünüzde avucunuza bir tutam toprak alıp kalkabiliyor, umut edebiliyorsanız ve kendi yolunuzu çizebiliyorsanız, bugüne kadar kendi ayaklarınızın üstünde geldiyseniz, hayallerinizi gerçekleştirmenize kimse engel değil.