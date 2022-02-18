18 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, burç değiştiriyor. Adalet yeniden yazılıyor. Dünya "dijital barolar" kavramıyla tanışacak. 7 Temmuz 1969 yılında Mars Retrosu'nda kurulan Barolar Birliği birleşecek. Hukuk, dijital dünyaya yetişebilmek için hızlanacak.
KOÇ: BUGÜN kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının dayattığı ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halinin nedenlerini düşünerek olaya yaklaşıyorsunuz.
BOĞA: ARANIZDA tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz birlikteliğinizi takdirle izliyor. Her ikiniz de eleştiriye gelmediğiniz için aranızdaki sorunların çözümü gecikiyor.