17 Şubat 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Dönemsel olarak kesintiye uğrayan elektrik, su ve doğalgaz bu makus kadere boyun eğmeyecek. Özelleşmiş birçok kurum yılın sonunda devlete tek tek geri dönmeye başlayacak.
KOÇ: İŞİNİZLE ilgili yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak. Satürn geri gitmeye devam ediyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir, sonra çoğundan vazgeçebilirsiniz.
BOĞA: DEĞİŞİM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.