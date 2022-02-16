16 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Şans gezegeni, devrim gezegeni ile kulis yapıyor. Kısıtlamaları geride bırakıp, özgürlüğe kavuşmak için gün sayarken, birçok ülke uyguladığı aşı kısıtlamalarını bertaraf etme yoluna gidecek. Avrupa, doğalgaz ile sınav verebilir.
KOÇ
Hayatınızda daha somut ve sizi değişime uğratacak adımlar atmanın zamanı geldi. Yakın zamanda yaşadığınız bazı gerginlikler tekrar edebilir.
BOĞA
Kendinizi ya da başkalarını suçlamak bugün genel konunuz olabilir bu yüzden kendinize zaman ayırmalı ve duyarlılıklarınıza saygı göstermelisiniz.