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    • Burçlar
    • 16.02.2022 08:59
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    • 16.02.2022 08:59
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    16 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Şubat 2022 Çarşamba günlük burç yorumları! İyicil gezegen ve yıkan gezegen 48 saat boyunca yakın temasta! Havada, karada ve denizde sıcak saatler... 16 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Uykunun yenemeyeceği hiçbir acı yoktur

    Astrogündem: Şans gezegeni, devrim gezegeni ile kulis yapıyor. Kısıtlamaları geride bırakıp, özgürlüğe kavuşmak için gün sayarken, birçok ülke uyguladığı aşı kısıtlamalarını bertaraf etme yoluna gidecek. Avrupa, doğalgaz ile sınav verebilir.

    KOÇ
    Hayatınızda daha somut ve sizi değişime uğratacak adımlar atmanın zamanı geldi. Yakın zamanda yaşadığınız bazı gerginlikler tekrar edebilir.

    BOĞA
    Kendinizi ya da başkalarını suçlamak bugün genel konunuz olabilir bu yüzden kendinize zaman ayırmalı ve duyarlılıklarınıza saygı göstermelisiniz.

        İKİZLER
        Sevdiğiniz insanlarla aranızda her an kopukluklar olabilir.
        Çevrenize sırlarınızı açmayın. Cesaretli ve bilinçlisiniz. Tecrübeleriniz ile adımlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz.

        YENGEÇ
        Topraklanmak enerjinize oldukça iyi gelebilir. işlerinizdeki başarınızdan dolayı beklemediğiniz bir kişilerden özel olarak sizi arayıp tebrik edenler olacak.

        ASLAN
        Hayaller kurmak ve bunları gerçekleştirmek sizler gibi güçlü bir grup için oldukça kolay, ne istediğinizi bilmeniz yeterli. Planlarınızı vakitsiz uygulamaya koyuluyorsunuz.

            BAŞAK
            İş ve sosyal hayat odakları stresli durumlar geçirmenizden ötürü daha çok su ve ya toprakla vakit geçirmek, sessizliğe ve yalnızlığa zaman ayırmak size iyi gelecektir.

            TERAZİ
            Son zamanlarda maddi konumunuzda artış olması her alanda rahatlamanıza sebep olacak.
            Çevrenize destek olmak sizi mutlu edebilir.

            AKREP
            Kariyerinizle ilgili karmaşık sorunlar yaşasanızda gün içinde alacağınız bir haber sizi rahatlatacak. Olayları, durumları düşünmeli, ders alıp yolunuza devam etmelisiniz.

                YAY
                Değiştiremeyeceğiniz şeyler için sorumlu hissedebilirsiniz.
                Seyahate çıkabilirsiniz.
                Özel yeteneklerinizi sergilemenizi sağlayacak.
                İlginç bir deneyim olabilir.

                OĞLAK
                Kendinizi sakinlik içerisinde dinlemelisiniz.
                Bu arada kendinize güven duyarak adımlarınızı sağlam atmaya başladınız. İşleriniz yoğunlaşıyor.

                KOVA
                İlerleyen günlerde bazı sorunları sakin kalarak önleyebilirsiniz.
                Bugünlerde bir hayli dikkatsizsiniz.
                Yoğunluğun içinde sosyal yaşamınızdan ödün vermiyorsunuz.

                    BALIK
                    Çevrenizdeki insanlarla olan ilişkileriniz ve anlaşmanız sizi daha da popüler yapıyor. Dik bir tavır sergiliyorsunuz. İş yerinizde size verilen talimatları çok iyi dinleyin ve uygulayın.
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                    Haberler Burçlar 16 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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