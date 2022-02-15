15 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: İyicil gezegen ve yıkan gezegen 48 saat boyunca yakın temasta! Havada, karada ve denizde sıcak saatler... Rusya, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde hissedilecek. 25 Aralık 1991'de Kremlin'de indirilen Sovyet Bayrağı yeniden göklere çekilmek için ay sayıyor.
KOÇ: GÜCÜNÜZÜN yüksek oluşu sizi olumlu etkiliyor. Arkadaşlarınızla tartışma yaratacak konulardan uzak kalmalısınız.
Bulunduğunuz ortamlarda farklı fikirlerle ortaya çıkıyorsunuz.
BOĞA: OLAYLARA karamsar bakmanın anlamı yok. İçsel coşkularınızın sizi yönlendirmesine izin verin. Kişiselliğinizi vurgulamaktan ve sessiz bir şekilde kendi düşüncelerinizi savunmaktan yanasınız.