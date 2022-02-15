15 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: İyicil gezegen ve yıkan gezegen 48 saat boyunca yakın temasta! Havada, karada ve denizde sıcak saatler... Rusya, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde hissedilecek. 25 Aralık 1991'de Kremlin'de indirilen Sovyet Bayrağı yeniden göklere çekilmek için ay sayıyor.