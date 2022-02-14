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    • Burçlar
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    • 14.02.2022 08:57
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    14 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    14 Şubat 2022 Pazartesi günlük burç yorumları! Ay düğümleri Plüton ile kulis yapıyor. 1949’lu Çin, Rusya’ya desteğini açık bir dille ifade ederken, ABD’nin askeri yığınak yapma hesapları "bu iş başka" dedirtecek. Altın tarihi zirvesine imza atabilir. 14 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 14 Şubat 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar iş veriminizi arttırıyor!

    Astrogündem: Ay düğümleri Plüton ile kulis yapıyor. 1949'lu Çin, Rusya'ya desteğini açık bir dille ifade ederken, ABD'nin askeri yığınak yapma hesapları "bu iş başka" dedirtecek. Altın tarihi zirvesine imza atabilir.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    SOSYAL aktivitelerinizi canlı tutmak için gerekli donanıma sahip olsanız bile, çevrenizdeki huzursuzluktan şikayetçi olacaksınız. Her türlü sorunun size gelmesinin nedeni, sizin iş bitirici olmanız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    SABİT ve aktif düşünceler içinde hareket etmediğinizde daha başarılı oluyorsunuz. Bugünlerde özünüze dönerek, bazı hatalarınız konusunda olayları irdeleyip durumunuzu tekrar gözden geçirmelisiniz.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        SİZ dostluğa önem veren çok renkli bir kişisiniz Dostlarınızdan tepki almak istemiyorsanız, düşüncelerinizi esnetmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili Ay'ın etkileriyle çevrenizi sorgulayacaksınız.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        BUGÜN duygusal konularda fazla alıngansınız. İlişkilerinizde aradığınız nüansı çevrenize anlatabilmeniz mümkün değil. Maddi konularda harcamalarınızla ilgili farklı açılımlar söz konusu olacak.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        DUYGUSAL çekişmeler için uygun bir gün değil. Olayların detayları konusunda aşırılığa kaçmamalı ve kendinize toleranslı olmalısınız. Bazen, kendinize acımasız ve hırslı davranıyorsunuz.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            BUGÜN, bilinçaltınız oldukça yoğun. Enerjinizi paslaşarak, gerekli bağlantıları kurmalı ve arkadaşlarınızla kombinasyon işler yapmalısınız. Bazı konuları yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            ÇEVRESEL ilişkileriniz ve çalıştığınız kişiler arasında kurduğunuz müthiş bir denge var. Bugün olaylara farklı yorum getiriyor, onları sıkı bir şekilde birbirine bağlıyorsunuz. Kardeşlerle sorun çıkabilir.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            GÜCÜNÜZÜ kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Kendinizi ön plana çıkaracak işler peşindesiniz. Kariyerinizle ilgili çalışmaların size sağlayacağı avantajlar konusunda yeterli sonuç almak zorundasınız.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                HER olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara sıra dışı yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün bir takım aktiviteler söz konusu olacak.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                PLANLARINIZI gizli yapmak istiyorsunuz. Yaşantınızda hızlı gelişen olaylara karşı çekimser bir tavır takınabilirsiniz. Yatırımlarınızda başarıyı sağlamak için, gerekli şartları kendiniz sağlamalısınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                KİŞİSEL ve sosyal ilişkilerinizde ön planda olmaktan yanasınız. Bugün paylaşım içinde olduğunuz kişilerin duygusal problemlerinden etkilenmeniz söz konusu. Olanaklarınızı onlar için kullanabilirsiniz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    ÖZGÜVENİNİZİN sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağlar, iş veriminizi oldukça arttırıyor.
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                    Haberler Burçlar 14 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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