14 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Ay düğümleri Plüton ile kulis yapıyor. 1949'lu Çin, Rusya'ya desteğini açık bir dille ifade ederken, ABD'nin askeri yığınak yapma hesapları "bu iş başka" dedirtecek. Altın tarihi zirvesine imza atabilir.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
SOSYAL aktivitelerinizi canlı tutmak için gerekli donanıma sahip olsanız bile, çevrenizdeki huzursuzluktan şikayetçi olacaksınız. Her türlü sorunun size gelmesinin nedeni, sizin iş bitirici olmanız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
SABİT ve aktif düşünceler içinde hareket etmediğinizde daha başarılı oluyorsunuz. Bugünlerde özünüze dönerek, bazı hatalarınız konusunda olayları irdeleyip durumunuzu tekrar gözden geçirmelisiniz.