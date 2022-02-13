13 Şubat 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Chiron 45'liği, Adalarımızın ülkemiz siyasetinin ana konusu olacağını işaret ediyor. Gayrimenkul ve otelciliğin daha fazla konuşulacağı bir gündemden geçerken, büyük oteller el değiştirebilir.
KOÇ: Çevrenizde sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.
BOĞA: Bugün, kendinizi enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Ay ilişki konularında size özgürlük veriyor.