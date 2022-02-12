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    • Burçlar
    • 12.02.2022 09:04
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    • 12.02.2022 09:04
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    12 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    12 Şubat 2022 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün 11:21’den ertesi günün ilk saatlerine kadar Ay boşlukta! Sorumluluk aldığımız alanlar genişliyor. 12 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Sabrın sonu selamet!

    Astrogündem: Gökyüzünde ateş burcunda hareket eden gezegen yok. Ülkeler birbirinin hamlelerini gözlemlese de üzülen NATO olacak. Fransa ve Almanya el ele tutuşup sınırlarına asker yığacak. Malefik gezegenler diplomasiyi yakıyor... Yorgun kat sayısı artabilir... Uzak ve imkansız gözüken bir şey, bir anda yakın ve mümkün olabilir. Dünya Rusya'nın yaptıklarını izleyecek…

    KOÇ
    Bazı olayların gelişimi de hayatınızdaki detayların fazla belirleyici olmadığını gösterecek.
    İyimserliğinizi koruyun.

    BOĞA
    Duygusal açıdan ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz çok önemli. İlgi alanlarınızı belirlemeli ve sizi rahatsız eden detaylara daha az önem vermelisiniz.

        İKİZLER
        Maddi anlamda güçleneceğiniz bugünlerde başkalarına da yardımcı olabilirsiniz. Bugün sizi yormayacak olan işlere zaman ayırın.

        YENGEÇ
        Sağlık sorunları ile uğraşacağınız bir dönemdesiniz. Hava olaylarını takip ederek giyiminize dikkat edin. Yersiz çıkışlarınız size zarar veriyor.

        ASLAN
        Bir dağınıklık hali ve yeteri kadar kendinizi verememe durumu yaşanabilir. Sakin olun ve odaklanın.
        Böylelikle sevdiklerinizle sakin kafayla vakit geçirebilirsiniz.

            BAŞAK
            Bu kadar iyi niyetli olmaya son vermelisiniz.
            Fazla fedakar olmamalısınız. Zarar gören siz oluyorsunuz.
            Duygularınızı kontrol etmeniz gerekebilir.

            TERAZİ
            İş hayatınızda özellikle bir erkek vesilesi ya da önerisi ile atacağınız bir adım başarılı sonuçlanabilir.
            Yakınlarınızı dinlemeli ve sakin kalmaya gayret etmelisiniz.

            AKREP
            Son günlerde yeteneklerinizi geliştirmek için gayret göstermeniz gerekebilir. Bunun için sıkı çalışmaya devam etmelisiniz.

                YAY
                Huysuzluk ve vefasızlık yapan insanlara karşı affedici davranarak kendinizden ödün veriyorsunuz. Kendinizi ihmal ediyor, kötü besleniyorsunuz.

                OĞLAK
                Bugünlerde hayatınızın kontrolünü elinizde tutmak için radikal kararlar almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. İnsanın derdine koşmayı ilke edindiniz.

                KOVA
                Bugünlerde çevrenizdeki kişilerin fikirlerini önemseyin ayrıca mümkün olduğunca yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalışın.
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                    Haberler Burçlar 12 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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