12 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Gökyüzünde ateş burcunda hareket eden gezegen yok. Ülkeler birbirinin hamlelerini gözlemlese de üzülen NATO olacak. Fransa ve Almanya el ele tutuşup sınırlarına asker yığacak. Malefik gezegenler diplomasiyi yakıyor... Yorgun kat sayısı artabilir... Uzak ve imkansız gözüken bir şey, bir anda yakın ve mümkün olabilir. Dünya Rusya'nın yaptıklarını izleyecek…