11 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür ve Plüton 27 derecede el ele tutuştu. Z Kuşağı, sosyal medyayı öyle bir kullanacak ki bir gecede ülke siyasetine yön verecek hale gelebilir, hazır olun! Eski günlerdeki gibi VPN ile bağlantı söz konusu olmayacak.