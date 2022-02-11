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    • Burçlar
    • 11.02.2022 08:38
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    • 11.02.2022 08:44
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    11 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    11 Şubat 2022 Cuma günlük burç yorumları! Merkür ve Plüton 27 derecede el ele tutuştu. Z Kuşağı, sosyal medyayı öyle bir kullanacak ki bir gecede ülke siyasetine yön verecek hale gelebilir, hazır olun! 11 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 11 Şubat 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    Merkür ve Plüton 27 derecede el ele tutuştu!

    Astrogündem: Merkür ve Plüton 27 derecede el ele tutuştu. Z Kuşağı, sosyal medyayı öyle bir kullanacak ki bir gecede ülke siyasetine yön verecek hale gelebilir, hazır olun! Eski günlerdeki gibi VPN ile bağlantı söz konusu olmayacak.

    KOÇ: ÇEVRENİZDE sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz.
    Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.

    BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ saklamak isterken, kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kariyer hayatınızda bazı olumsuz düşünceler kafanıza takılabilir.

        İKİZLER: FİNANS konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Kazançlarınızı arttırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.

        YENGEÇ: YAŞAMINIZLA ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.

        ASLAN: SİZİ destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz.
        Hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız.

            BAŞAK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor.
            İşinizle ilgili seyahatleriniz olacaktır.
            Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.

            TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.
            Bugün iddialı davranmakla başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.

            AKREP: AŞK yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi bir çok konuda şaşırtıyor.

                YAY: BUGÜN, yaşan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Sizin baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor.

                OĞLAK: GÜZEL konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz.

                KOVA: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün bir çok renkli olay sizi bekliyor. Yaşam zevkiyle dolusunuz. İlişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

                    BALIK: İDEALLERİNİZ ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlı bir şekilde hızlandırmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 11 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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