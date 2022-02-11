11 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür ve Plüton 27 derecede el ele tutuştu. Z Kuşağı, sosyal medyayı öyle bir kullanacak ki bir gecede ülke siyasetine yön verecek hale gelebilir, hazır olun! Eski günlerdeki gibi VPN ile bağlantı söz konusu olmayacak.
KOÇ: ÇEVRENİZDE sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz.
Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.
BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ saklamak isterken, kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kariyer hayatınızda bazı olumsuz düşünceler kafanıza takılabilir.