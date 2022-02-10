10 Şubat 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

BAŞAK: ÇEVRESEL koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz, koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yapmak istediğiniz işlerin fazlası olacak.

TERAZİ: BUGÜN ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz.