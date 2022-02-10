10 Şubat 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Ay, Merkür 135'liği ham madde kıtlığını gözler önüne serecek. Belki de "petrol rezervlerinin sonuna geldik ama bize söylemiyorlar." diyeceğiz. Tarihin en karışık siyasetini yaşadığı günlerden geçen İran, gaz satışını kısıtladığını açıkça ilan edecek.
KOÇ: GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
BOĞA: İNANILMAZ bir enerjiye sahipsiniz.
Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.