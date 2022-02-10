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    • 10.02.2022 08:43
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    10 Şubat 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Şubat 2022 Perşembe günlük burç yorumları! KAD ve GAD’ın yanı sıra Plüton’da 27 derecede hizalandı. Türkiye’nin otomotiv sektöründe yer alan aile şirketleri el değiştirebilir. 10 Şubat 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte10 Şubat 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içindesiniz!

    Astrogündem: Ay, Merkür 135'liği ham madde kıtlığını gözler önüne serecek. Belki de "petrol rezervlerinin sonuna geldik ama bize söylemiyorlar." diyeceğiz. Tarihin en karışık siyasetini yaşadığı günlerden geçen İran, gaz satışını kısıtladığını açıkça ilan edecek.

    KOÇ: GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

    BOĞA: İNANILMAZ bir enerjiye sahipsiniz.
    Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.

        İKİZLER: BAŞARINIZI artırma yolunda yapacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz.
        Tepkisel davranışların da hedefsiniz.

        YENGEÇ: BİR süredir beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi artıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sosyal yönüyle değerlendirmeniz, size farklı bir statü kazandırıyor.

        ASLAN: BİLİNÇ altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor.
        Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona oldukça ihtiyacınız var.

            BAŞAK: ÇEVRESEL koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz, koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yapmak istediğiniz işlerin fazlası olacak.

            TERAZİ: BUGÜN ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz.

            AKREP: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle aranızda gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda farklı değişimler içindesiniz. Performansınızı güçlü bir şekilde sergiliyorsunuz.

            YAY: DUYGULARINIZI olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Satürn gezegeni size destek veriyor. Daha kararlı ve mantıklısınız.
            Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz.
            Ortaklıklar konusu gündeme gelecektir.

                OĞLAK: DUYGU alışverişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissediyorsunuz.
                Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içindesiniz. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.

                KOVA: ÇEVRENİZİN tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz.
                Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz.
                Tenkit edilmek istemiyorsanız, duygularınızı kendinize saklayarak beklemelisiniz.

                BALIK: GÜCÜNÜZÜN farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Bugün toplumsal olaylarda konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.
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                Haberler Burçlar 10 Şubat 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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