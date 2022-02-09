9 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ: ÜZERİNİZE sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de onlara daha yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri ile ilgili işler gündemde.