9 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: KAD ve GAD'ın yanı sıra Plüton'da 27 derecede hizalandı. Türkiye'nin otomotiv sektöründe yer alan aile şirketleri el değiştirebilir. Bunların başında ise 1997'de Neptün'ün son derecelerinde hisselerini eşitleyen Ford Otosan gelebilir.
KOÇ: HIRSLARINIZI yeniden gözden geçirmeniz konusunda size yeni öneriler getirmektedir.
Başkalarının fikriyle hareket etmek istemediğiniz için, çalışma hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor.
BOĞA: İŞ yaşamınızda fazla tedirgin davranıyorsunuz.
Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak bir tutum izleyeceksiniz. Bugünlerde yaratıcı yönünüz ortaya çıkarıyor.