8 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Oğlak Stelyumu, ülkemizin gündemini değiştirecek. Spor dünyasında karşı karşıya olanlar taraf, taraf olanlar ise birbirine meydan okuyacak. Bunların başında ise Mars – Oğlak döngüsünde dünyaya gelen Aziz Yıldırım' gelebilir. Eski defterler tekrar açılacak.
KOÇ: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.