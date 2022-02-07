7 Şubat 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Venüs, Ay düğümlerine kafa tutuyor. Bugünden itibaren aşılardan haplara, haplardan da spreylere geçiyoruz. Bunların başında da 13 Ocak 2009'da kurulan CanSino gelebilir. Birçok ilaç firmasının hisseleri bugünden sonra sallanabilir.
KOÇ: Kişisel çekiciliğinizi karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir gün. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.
BOĞA: Duygusal konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile problem yaşamanıza neden oluyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Aklınızı kullanmalısınız.