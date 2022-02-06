6 Şubat 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Ay düğümleri de 27 derecede! Metaverse dünyasında Ay bile parsel parsel satılırken, ülkemizde ise NFT'nin yaygınlaşması konuşulacak. İlerleyen süreçte, sanatçıların grafik tasarım alanlarına yöneleceğine tanıklık edeceğiz.
KOÇ: AY, burcunuzda ilerliyor. Sosyal çalışmalarınız ve aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor. Ayrıca eğlence yaşantınız da canlanıyor. Birçok davet alacak ve eğlence ortamlarında bulunacaksınız.
BOĞA: KARİYERİNİZİN ön plana çıkmasıyla güç savaşları içinde olacaksınız. İş çevresindeki konumunuzdan dolayı, sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecek. Finans konularında belirleyici davranacaksınız.