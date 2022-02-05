5 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Chiron 90'lığı oluşuyor. 1949'da Retroda Cumhuriyetini kuran Çin, ticaret savaşlarının ateşini harlayacak. Çin'in açık denizlerde Amerikan donanmasına ateş açtığını ve bundan öteye geçip geçemeyeceğini ise yavaş yavaş öğreneceğiz.
KOÇ: FARKLI konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel.
Fakat halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Gereksiz zaman kaybettiğinizi fark etmelisiniz.
BOĞA: BERABER çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranışlarından çok etkileniyorsunuz.
Bugün dengeyi korumak için zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına ince planlar içine giriyorsunuz.