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    • Burçlar
    • 05.02.2022 08:58
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    • 05.02.2022 08:58
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    5 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    5 Şubat 2022 Cumartesi günlük burç yorumları! İnsanın kendinden başka dönebileceği bir yer var mıdır ki? Bugün ihtimallerden yola çıkarak, asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz. 5 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 5 Şubat 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Herkesin bir öyküsü vardır

    Astrogündem: Mars – Chiron 90'lığı oluşuyor. 1949'da Retroda Cumhuriyetini kuran Çin, ticaret savaşlarının ateşini harlayacak. Çin'in açık denizlerde Amerikan donanmasına ateş açtığını ve bundan öteye geçip geçemeyeceğini ise yavaş yavaş öğreneceğiz.

    KOÇ: FARKLI konulara kafa yormanız ve hatta bazı girişimlerde bulunmanız güzel.
    Fakat halledilmesi şart olmayan küçük pürüzlere takılmanız anlamsız. Gereksiz zaman kaybettiğinizi fark etmelisiniz.

    BOĞA: BERABER çalıştığınız kişilerle ilgili istemediğiniz davranışlarından çok etkileniyorsunuz.
    Bugün dengeyi korumak için zorlanıyor ve kendi isteklerinizi kabul ettirme adına ince planlar içine giriyorsunuz.

        İKİZLER: TAKINTI derecesine gelen partnerinizle ilgili düşünceleriniz sizi olumsuz etkileyebilir.
        Bu konuyu daha ılımlı ve karşınızdakini de keskin sınırlar içine sokmadan halletmeniz lehinize olacak.

        YENGEÇ: GÜNLÜK yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirin. Değişikliklere ihtiyacınız var.

        ASLAN: YAKIN dostunuza vereceğiniz destekle yeni konular gündeme gelecek. Aranızda oluşan eski sorunları konuşma fırsatının doğması sizin konuya daha çözümleyici olarak yaklaşmanızı sağlayacak.

            BAŞAK: YENİ kazanımlar sağlayacak iş konusunda kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Fakat bu davranışınızın uygun olduğunu bilmelisiniz.
            Bugün en yakın dostlarınızla olmalısınız.

            TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün.
            Dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.

            AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
            Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

                YAY: YENİ işler konusunda artan arayışlarınız sizi tatminsiz yapabilir. Bu noktada çok detaycı düşünerek yanlış adımlar atmayınız.
                Sezgilerinizden çok rasyonel düşüncelerinizle hareket tarzını belirleyin.

                OĞLAK: HAREKETLİ bir gün sizi bekliyor. Eğer ortama ayak uydurur ve çekingen kalmazsanız kazançlı çıkarsınız. Arkadaşlarınız arasında size farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

                KOVA: MADDİ bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.
                Olumsuzluklardan fazla etkilenmeyerek kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.
                Daha temkinli olmaya yönelmelisiniz.

                    BALIK: KISA sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Yazılı anlaşmaların gündeme gelecek. Karşılıklı şartlar ve dingin ortam yaratma konusunda çaba göstermeniz gerekebilir.
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                    Haberler Burçlar 5 Şubat 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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