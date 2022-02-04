4 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Çıkarma yapanların en başında ise İran, Rusya ve Çin gelecek. Bu üç ülke çıkarma hazırlıkları yaparken, Joe Biden ise ülkemize yeşil ışık yakan açıklamaları damga vurabilir.
KOÇ: KENDİNİZİ rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayları araştırmalısınız.
BOĞA: KENDİNİZİ daha iyi ortaya koyarken, karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde olacak.
Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz.