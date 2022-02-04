Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 04.02.2022 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2022 08:44
    ABONE OL

    4 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    4 Şubat 2022 Cuma günlük burç yorumları! Çıkarma yapanların en başında ise İran, Rusya ve Çin gelecek. Bugün ihtimallerden yola çıkarak, asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz. 4 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 4 Şubat 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    Duygularınızı saklamak için bir çok nedeniniz var!

    Astrogündem: Çıkarma yapanların en başında ise İran, Rusya ve Çin gelecek. Bu üç ülke çıkarma hazırlıkları yaparken, Joe Biden ise ülkemize yeşil ışık yakan açıklamaları damga vurabilir.

    KOÇ: KENDİNİZİ rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayları araştırmalısınız.

    BOĞA: KENDİNİZİ daha iyi ortaya koyarken, karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde olacak.
    Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz.

        İKİZLER: KENDİNİZİ aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle ilgili gerekli müdahaleyi göstermelisiniz.
        Kazançlarınız konusunda, fırsatları değerlendirmek için acele etmelisiniz.

        YENGEÇ: KAZANÇLARINIZI arttırma konusunda, yaratıcılığınızı doğru kullanacaksınız. Duygularınızı dramatik sözcüklerle ifade ederek, kendinizi ortaya koyacaksınız. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri takip etmelisiniz.

        ASLAN: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz.
        İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.

            BAŞAK: DÜŞÜNMEDEN sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmaya çalışın. Yaşam enerjinizin güçlü olması, bazı hataları da beraberinde getiriyor.

            TERAZİ: KARŞI tarafın denge konusunda yapacağı hataları, kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. Bugün ihtimallerden yola çıkarak, asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz.

            AKREP: AKTİVİTELERİNİZİN engellendiğiniz görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Duygularınızı saklamak için bir çok nedeniniz var.

                YAY: İŞ yaşantınızla ilgili sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, size tatmin duygusu sağlayabilir. Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

                OĞLAK: SEZGİLERİNİZE güvenmeniz, yanlış kararlar almanız neden olabilir. Kariyerinizle ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz.

                KOVA: BUGÜNLERDE satın alma duygunuz ön planda olacak. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardım isteyebilirler.
                Yakın çevrenizin sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız.

                    BALIK: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı biliyorsunuz.
                    Olaylar yön değiştirdikçe çevreniz haklı olduğunuzu görecek. Bugün, kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    PKK gelini Güzel’in yalanını üniversite ortaya çıkardı!
                    Haberler Burçlar 4 Şubat 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                        SON DAKİKA