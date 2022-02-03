3 Şubat 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Mars, Jüpiter 60'lığı, "Galatasaray kulübünde erken kongre göründü!" diyor. Futbolu dengelerini değiştiren detay kişilerden çok kurumlar olabilir. Türk Futbolu transfer politikalarına kırmızı kart gösterecek diyor Şubat ayının gökyüzü gündemi.
KOÇ: ÖNÜNÜZE çıkabilecek engellere dikkat etmeli ve adımlarınızı dikkatli atmalısınız.
Kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız.
Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız..
BOĞA: KENDİ duygularınızın önemli olduğunu zannederek, hata üstüne hata yapıyorsunuz.
Partnerinizle takışmayın. Nasıl olsa o, haklı çıkıyor. İçsel çatışmalarınız yüzünden, ilişkiniz tehlikeye giriyor.