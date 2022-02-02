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    • Burçlar
    • 02.02.2022 09:13
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    • 02.02.2022 09:13
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    2 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    2 Şubat 2022 Çarşamba günlük burç yorumları! Facebook, yeni adıyla Meta, artırılmış, sanal gerçeklik ve Metaverse ile meşgulken bu alanda ilk rakibiyle tanışacak. 2 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 2 Şubat 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Alışmak ve halinden memnun olmak farklı duygulardır

    Astrogündem: İyicil gezegen devrim gezegeni ile diplomasiyi devam ettiriyor. Siyasetçiler de boşanır. Bunun başında ise 14 Haziran 1946'lı eski ABD Başkanı Trump gelebilir. Birçok siyasetçinin evliliklerinde yaşadıkları problemler yeni magazin gündemi olabilir.

    KOÇ
    Başarı elde etmeniz için sizi zorlayan insanlar var. Kalbinizi kıran kişiler ise arayı düzeltmeye çalışacak.
    Anlaşmazlıklar olsada sonunda sevgi galip gelecektir.

    BOĞA
    Duygularınızın oldukça dalgalandığı bir gün. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak. Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var.

        İKİZLER
        Bu aralar işinizde değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Size böyle bir yetkiyi ancak üstleriniz verebilir.
        Duygularınızı denetleyin ve olayları zorlamayın.

        YENGEÇ
        Borçlarınızı ertelemek gibi bir lüksünüz yok. Bir an önce çözüme ulaşmalısınız.
        Dostlarınızdan yardım istemelisiniz.

        ASLAN
        Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışanlar için verimli bir gün.
        Gelişen olaylar isteklerinizin artmasına neden olabilir.

            BAŞAK
            Evinizin tamir işlerini gerçekleştirmek ve diğer konularda aksiyon almak için uygun bir gün. Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız.

            TERAZİ
            Aşk konusunda atacağınız her türlü yapıcı adımın sevgi ile karşılanacağından emin olabilirsiniz.
            Dostlarınızla bulunmak sağlığınız için de fayda sağlayacak.

            AKREP
            Kendinizi daha verimli hissedebilirsiniz ayrıca ev, aile ilişkilerinizde de başarıyı yakalayabilirsiniz.
            Sanatçılar ile kuracağınız ilişkiler sizi rahatlatabilir.

                YAY
                Kendinizle gurur duyacağınız işler yapacaksınız.
                Sevdiğiniz insanlardan alacağınız övgülerle koltuklarınız kabartacak.

                OĞLAK
                Aşk ilişkilerinde bir dengeye oturtma süreci olabilir sizler için.
                Kendi kendinize kararlar alıyor ve çok çabuk vazgeçebiliyorsunuz. Bu arada şıpsevdi tavır sergiliyorsunuz.

                KOVA
                Çevrenize güven vermelisiniz ki sizi değişime hazırlasınlar.
                Başarabileceğiniz size uygun işlere yönelmelisiniz.
                İnsanların güvenini sarsmayın.

                    BALIK
                    Primli işlerde çalışıyorsanız başarı sizden yana olabilir.
                    Beklentilerinizi arttırıyor ve olumsuzluklarla karşılaştığınızda boşuna kendinizi üzüyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 2 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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