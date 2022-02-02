2 Şubat 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: İyicil gezegen devrim gezegeni ile diplomasiyi devam ettiriyor. Siyasetçiler de boşanır. Bunun başında ise 14 Haziran 1946'lı eski ABD Başkanı Trump gelebilir. Birçok siyasetçinin evliliklerinde yaşadıkları problemler yeni magazin gündemi olabilir.
KOÇ
Başarı elde etmeniz için sizi zorlayan insanlar var. Kalbinizi kıran kişiler ise arayı düzeltmeye çalışacak.
Anlaşmazlıklar olsada sonunda sevgi galip gelecektir.
BOĞA
Duygularınızın oldukça dalgalandığı bir gün. Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak. Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var.