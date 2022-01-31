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    • Burçlar
    • 31.01.2022 08:37
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    • 31.01.2022 08:37
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    31 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    31 Ocak 2022 Pazartesi günlük burç yorumları! DNA tabanlı birçok hastalığın tedavisi için önemli adımlar atılırken, adını ilk kez duyacağımız hastalıklarla çare bulan bilim adamlarının etikliği de masaya yatırılacak. 31 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 31 Ocak 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Olayları kafanızda çok fazla büyütmeyin

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Bulunduğunuz ortamda etkili konuşmalarınızla dikkat çekecek ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Duygusal ilişkileriniz, özgürce davranışlarınız yüzünden her an tehlikeye girebilir.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı baskılamalısınız. Başlangıçlar için uygun bir gün değil. Çevrenizden destek görmek istiyorsunuz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    İlginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

    22 Haziran - 22 Temmuz

    Yengeç

    Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Patik zekanız sayesinde; düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

    23 Temmuz - 22 Ağustos

    Aslan

    Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yükleneceksiniz. Değişimlere hazır olun.

    23 Ağustos - 22 Eylül

    Başak

    Para kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz Dinginlik savaşları veriyorsunuz.

    23 Eylül - 22 Ekim

    Terazi

    Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler size zarar verebiliyor.

    23 Ekim - 21 Kasım

    Akrep

    Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemini araştırıyorsunuz.

    22 Kasım - 21 Aralık

    Yay

    Kişisel özelliklerinizi yansıtan işlerden zevk aldığınız için, özgün davranabilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize çekeceğiniz bir gün.

    22 Aralık - 19 Ocak

    Oğlak

    Çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal çekişmeleri bırakın. Çevrenizle duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

    20 Ocak - 18 Şubat

    Kova

    Mars'ın bilinçaltınızdaki konumu, gizli olaylara merakınızı artırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda çok fazla büyütmeyin.

    19 Şubat - 20 Mart

    Balık

    İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli donelere sahipsiniz. Sevdiklerinizin sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Yapılması gereken ihmal edilmiş işleriniz gündemde.

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    Haberler Burçlar 31 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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