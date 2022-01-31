31 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Bulunduğunuz ortamda etkili konuşmalarınızla dikkat çekecek ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Duygusal ilişkileriniz, özgürce davranışlarınız yüzünden her an tehlikeye girebilir.
20 Nisan - 20 Mayıs
İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı baskılamalısınız. Başlangıçlar için uygun bir gün değil. Çevrenizden destek görmek istiyorsunuz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
İlginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.
22 Haziran - 22 Temmuz
Yengeç
Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Patik zekanız sayesinde; düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.
23 Temmuz - 22 Ağustos
Aslan
Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yükleneceksiniz. Değişimlere hazır olun.
23 Ağustos - 22 Eylül
Başak
Para kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz Dinginlik savaşları veriyorsunuz.
23 Eylül - 22 Ekim
Terazi
Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler size zarar verebiliyor.
23 Ekim - 21 Kasım
Akrep
Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemini araştırıyorsunuz.
22 Kasım - 21 Aralık
Yay
Kişisel özelliklerinizi yansıtan işlerden zevk aldığınız için, özgün davranabilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize çekeceğiniz bir gün.
22 Aralık - 19 Ocak
Oğlak
Çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal çekişmeleri bırakın. Çevrenizle duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.
20 Ocak - 18 Şubat
Kova
Mars'ın bilinçaltınızdaki konumu, gizli olaylara merakınızı artırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda çok fazla büyütmeyin.
19 Şubat - 20 Mart
Balık
İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli donelere sahipsiniz. Sevdiklerinizin sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Yapılması gereken ihmal edilmiş işleriniz gündemde.