31 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan

Koç

Bulunduğunuz ortamda etkili konuşmalarınızla dikkat çekecek ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Duygusal ilişkileriniz, özgürce davranışlarınız yüzünden her an tehlikeye girebilir.

20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı baskılamalısınız. Başlangıçlar için uygun bir gün değil. Çevrenizden destek görmek istiyorsunuz.

21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

İlginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Patik zekanız sayesinde; düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yükleneceksiniz. Değişimlere hazır olun.

23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Para kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz Dinginlik savaşları veriyorsunuz.

23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler size zarar verebiliyor.

23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

Duygu derinliğinizi ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemini araştırıyorsunuz.

22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Kişisel özelliklerinizi yansıtan işlerden zevk aldığınız için, özgün davranabilirsiniz. Çevresel ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize çekeceğiniz bir gün.

22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal çekişmeleri bırakın. Çevrenizle duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Mars'ın bilinçaltınızdaki konumu, gizli olaylara merakınızı artırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda çok fazla büyütmeyin.

19 Şubat - 20 Mart

Balık

İdeallerinizi gerçekleştirmek için, gerekli donelere sahipsiniz. Sevdiklerinizin sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Yapılması gereken ihmal edilmiş işleriniz gündemde.