Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 30.01.2022 08:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2022 08:41
    ABONE OL

    30 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Ocak 2022 Pazar günlük burç yorumları! DNA tabanlı birçok hastalığın tedavisi için önemli adımlar atılırken, adını ilk kez duyacağımız hastalıklarla çare bulan bilim adamlarının etikliği de masaya yatırılacak. 30 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 30 Ocak 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız!

    Astrogündem: DNA tabanlı birçok hastalığın tedavisi için önemli adımlar atılırken, adını ilk kez duyacağımız hastalıklarla çare bulan bilim adamlarının etikliği de masaya yatırılacak.

    KOÇ: ARKADAŞ çevrenizde yardımsever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacaksınız.

    BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Olayların tarzı önemli.

        İKİZLER: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Bugün özellikle ön plana çıkacak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Kıskançlıktan uzak kalmak size iyi gelecek.

        YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Zor bir kişilik sergiliyorsunuz.

        ASLAN: DUYGUSAL konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.

            BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızın önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, çevrenizin sizden beklediği yardımlaşmayı sağlayacaksınız.

            TERAZİ: AŞK yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktiviteleriniz gündem kazanacak.

            AKREP: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorundasınız. Yaşamınızda olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Aşırı çalışmanız gerekebilir.

                YAY: ARKADAŞ çevrenizde sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Bugün, çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Size ilgileri yüksek.

                OĞLAK: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeniliklere açıksınız. Hatalarınızı büyütmemelisiniz.

                KOVA: YAŞAMLA ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı enerji önemli.

                    BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    500 bin gence günlük 112 lira! Hem deneyim hem iş fırsatı
                    Haberler Burçlar 30 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                        SON DAKİKA