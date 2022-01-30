30 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Zor bir kişilik sergiliyorsunuz.