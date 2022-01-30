30 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: DNA tabanlı birçok hastalığın tedavisi için önemli adımlar atılırken, adını ilk kez duyacağımız hastalıklarla çare bulan bilim adamlarının etikliği de masaya yatırılacak.
KOÇ: ARKADAŞ çevrenizde yardımsever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacaksınız.
BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Olayların tarzı önemli.