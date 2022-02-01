1 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda değişimler içindesiniz. Güçlü performansınızı sergiliyorsunuz.
BOĞA: DUYGULARINIZI olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Uranüs gezegeni size destek veriyor. Daha kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz.
İKİZLER: DUYGU alışverişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınızla sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.