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    1 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    1 Şubat 2022 Salı günlük burç yorumları! DNA tabanlı birçok hastalığın tedavisi için önemli adımlar atılırken, adını ilk kez duyacağımız hastalıklarla çare bulan bilim adamlarının etikliği de masaya yatırılacak.1 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 1 Şubat 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda değişimler içindesiniz. Güçlü performansınızı sergiliyorsunuz.

    BOĞA: DUYGULARINIZI olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Uranüs gezegeni size destek veriyor. Daha kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz.

    İKİZLER: DUYGU alışverişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınızla sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.

        YENGEÇ: ÇEVRENİZİN tepkisinden çekindiğinizde kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz. Tenkit edilmek istemiyorsanız, duygularınızı kendinize saklayın.

        ASLAN: GÜCÜNÜZÜN farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.

        BAŞAK: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan her türlü şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

            TERAZİ: BUGÜN atacağınız her adımda dostlarınızın desteğinin önemli olduğunun farkındasınız. Mantıklı davranışlarınızın size kazandıracağı statü sayesinde istediğiniz her konuda statü yakalayabileceksiniz.

            AKREP: YAŞAMINIZI irdelemekten vazgeçmelisiniz. Gerginliklere sıkılmayın. Çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Geçmişi sorgulamak ve eski konuları sevdiklerinizle paylaşmaktan hoşnut kalacaksınız.

            YAY: DEĞİŞKEN yapınıza rağmen, mantıklı davranışlar içindesiniz. Polemiğe girdiğiniz kişilerden istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz. Her zamanki kişileri gereksiz yargılamadan dinlemesini öğrenmelisiniz.

                OĞLAK: BAZI gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Yakın zamanda yaşadığınız olumsuzluklardan almanız gereken dersler; sizi daha temkinli olmaya yöneltmeliydi. Çevrenize başarıyla hakim olabiliyorsunuz.

                KOVA: İŞ yaşamınızda fazla tedirgin davranıyorsunuz. Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlara yer verecek bir tutum izleyeceksiniz.

                BALIK: SIK değiştirdiğiniz rutinleriniz nedeniyle; çevrenizde anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz. Sınırlarınızı zorlamayı sevdiğiniz halde, bir takım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 1 Şubat 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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