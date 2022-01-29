29 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür–Plüton'un kalbinden geçiyor. İnsan hayatını kolaylaştıran eğitim ve iş modellerinden sonra, farklı yaşam alanları da dizayn edilecek. Bunun benzerini ülkemizin ücra köşelerinde de görebiliriz. Yeni projelere pilot şehir olacak bölgelerimiz artabilir. Ay tüm gün ateş burcunda. Heyecanını bastıramayanlar her halinden belli olacak. Kurumsal alanda çalışanlar yeni iş arkadaşları ile samimi ilişkiler kurmak isteyebilir.