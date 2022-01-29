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    • Burçlar
    • 29.01.2022 09:18
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    • 29.01.2022 09:18
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    29 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    29 Ocak 2022 Cumartesi günlük burç yorumları! Güneş–Chiron 60’lığı, 44 yıl süren Soğuk Savaş’ın bir benzerini hızlandırılmış bir turda yaşayabileceğimiz günlerin sınırındayız. 29 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Heyecanını bastıramayanlar her halinden belli

    Astrogündem: Merkür–Plüton'un kalbinden geçiyor. İnsan hayatını kolaylaştıran eğitim ve iş modellerinden sonra, farklı yaşam alanları da dizayn edilecek. Bunun benzerini ülkemizin ücra köşelerinde de görebiliriz. Yeni projelere pilot şehir olacak bölgelerimiz artabilir. Ay tüm gün ateş burcunda. Heyecanını bastıramayanlar her halinden belli olacak. Kurumsal alanda çalışanlar yeni iş arkadaşları ile samimi ilişkiler kurmak isteyebilir.

    KOÇ
    Bugünlerde sözlerinizin çok önemli olduğunu unutmamalı bu yüzden enerjiniz ve sözlerinizi uyum içerisinde kullanmalısınız.

    BOĞA
    Boşvermiş halinizle partnerinizi ve sevdiklerinizi üzüyorsunuz. Bir silkinin ve kendinizi dışarı atın. Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat edin.

        İKİZLER
        Aşka kendinizi fazla kaptırmamanız gereken bir dönem.
        Yorgunluğunuzu partneriniz anlayışla karşılıyor. Onunla daha çok birlikte olmalısınız.

        YENGEÇ
        Seçici davranmanız size oldukça fayda sağlayacaktır.
        Bu durum sizi iş hayatınızda oldukça zorlayabilir. Bu aralar kendinize özen göstermiyorsunuz.

        ASLAN
        Küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak.
        Önemsediğiniz kişiden haberler gelebilir. Profesyonel hayatınıza da eşit şekilde ilginizi akıtmanız önemli olacak.

            BAŞAK
            Çevrenizi gözden geçirmeli ve birçok ismi hayatınızdan çıkarmalısınız. Dost bildiğiniz düşmanlarınız var. Sevgiliniz her şeyinizle size sahip çıkmaya çalışıyor.

            TERAZİ
            Aşk ilişkilerinizde dikkatli olmanız ve alınganlıktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz.
            Yaşadıklarınızı dostlarınızla paylaşmalısınız.

            AKREP
            Aşk hayatınızda olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir gündesiniz ancak mesleki konular ve kariyer alanınızda dikkatli olmanız gerekiyor.

                YAY
                Birden gelişen özgüven neticesinde ani çıkışlar yapabilirsiniz.
                Fazla sevgi dolu yanınız size zarar verebilir.
                Etrafınızda sizinle olmak isteyenlerin sayısı dikkat çekici.

                OĞLAK
                Geçtiğimiz aylarda çok çalıştınız. Şimdi iyi bir dinlenmeyi artık hak etmiş bulunmaktasınız.
                Motivasyonunuzu yüksek tutup her şeye gülmelisiniz.

                KOVA
                Bu aralar partnerinizim yoğun ilgisi ve sevgisini hissetmek sizleri oldukça mutlu edebilir. Duygusal anlamda biraz düşüşe geçtiniz.
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                    Haberler Burçlar 29 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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