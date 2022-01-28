28 Ocak 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş–Chiron 60'lığı, 44 yıl süren Soğuk Savaş'ın bir benzerini hızlandırılmış bir turda yaşayabileceğimiz günlerin sınırındayız. 25 Aralık 1991'de Satürn – Kova döngüsünde rejim değiştiren Rusya, kuşandığı kılıç kalkanı 2023'ün Mart'ına kadar savurmaya devam edecek.
KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimse size zarar veremeyecek. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.
BOĞA: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önleme için molalar vermelisiniz.