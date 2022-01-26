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    • Burçlar
    • 26.01.2022 08:42
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    • 26.01.2022 08:46
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    26 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Ocak 2022 Çarşamba günlük burç yorumları! Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. 26 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Yaşamınızda yenilikler sizi bekliyor!

    Astrogündem: Merkür, geri gide gide Oğlak burcuna geçti. Çalışma modellerinin değiştiği günlerden geçiyoruz, birçok kurumların kafası karışık. Evden çalışma modelini bitirmek ile bitirmemek arasında kalanlar toplumu ikiliğe itecek.

    KOÇ: Bugün, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın.

    BOĞA: Öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Planlı şekilde davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz.

        İKİZLER: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalar gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini hissettiğiniz zaman iş başarınızın temposu artıyor.

        YENGEÇ: Bugün, kendinizi mutlu hissedeceksiniz.
        Yaşamınızda yenilikler sizi bekliyor.
        Partnerinizin istekleri ön planda. Sosyal yönünüzü ortaya çıkaran çalışmalar size olumlu bir motivasyon sağlıyor.

        ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin büyük bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarılara borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altında yatan yardım sever yapınızı hiç kimse inkar etmiyor.

            BAŞAK: Bugün, özgürlük duyguları içinde hareket etmek isteyecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli olacaksınız.
            Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememelisiniz.

            TERAZİ: Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemelisiniz.

            AKREP: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Bugünlerde, bir çok arkadaşınızın ortak katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin.

                YAY: Kendinizi haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Bugünlerde, çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz. Sevdiklerinize yardım etmekten hoşlanıyorsunuz.

                OĞLAK: Atılımlarınız için uygun bir gün.Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların detayları canınızı sıkmasın. Ayrıntılar üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için bir strateji uygulamalısınız.

                KOVA: Maddi konulardaki beklentilerinizi kişisel çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz.
                Yaratıcı yönünüzü kullanıyorsunuz.
                Aslında farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

                    BALIK: Parterinizle olan ilişkinizde, çoğu zaman karşıt düşünceler içinde olmanız yüzünden ortak kararlar almakta zorlanabilirsiniz.
                    Bu aralar sezgisel yapınızı istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz.
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                    TAG Otoyolu Gaziantep yönüne ulaşıma kapatıldı
                    Haberler Burçlar 26 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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