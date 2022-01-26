26 Ocak 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür, geri gide gide Oğlak burcuna geçti. Çalışma modellerinin değiştiği günlerden geçiyoruz, birçok kurumların kafası karışık. Evden çalışma modelini bitirmek ile bitirmemek arasında kalanlar toplumu ikiliğe itecek.
KOÇ: Bugün, yanınızda çalışan kişilere soğuk davranışlar içinde olacaksınız. Çevrenizde yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, her zamanki gibi duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın.
BOĞA: Öfkelerinizi denetim altında tutmak zorundasınız. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Planlı şekilde davranarak istediğiniz gücü elde edeceksiniz.