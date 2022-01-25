25 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: DUYGULARINIZI özgür bırakmaktan hoşlanmanıza rağmen, insiyatifin başkalarına geçmesi korkusu içinde hareket ediyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılıyor.
BOĞA: İNATÇI tavırlarınız yüzünden kaybettiğiniz fırsatları düşünmelisiniz. Yapınızı bilenler için bir sorun yok ama, herkesin belli bir tarzı olduğunu anlatmanız ikilem yaratacaktır.
İKİZLER: HER an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. İstediğiniz zaman karşınızdakileri çok kolay ikna edebiliyorsunuz. Bugün ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.