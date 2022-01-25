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    • 25.01.2022 08:36
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    • 25.01.2022 08:41
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    25 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    25 Ocak 2022 Salı günlük burç yorumları! Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Çevrenize örnek olacaksınız. 25 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 25 Ocak 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: DUYGULARINIZI özgür bırakmaktan hoşlanmanıza rağmen, insiyatifin başkalarına geçmesi korkusu içinde hareket ediyorsunuz. Oto kontrolünüzün sağlam olması sizi farklı kılıyor.

    BOĞA: İNATÇI tavırlarınız yüzünden kaybettiğiniz fırsatları düşünmelisiniz. Yapınızı bilenler için bir sorun yok ama, herkesin belli bir tarzı olduğunu anlatmanız ikilem yaratacaktır.

    İKİZLER: HER an değişen düşünceleriniz karşınızdaki kişiye garip geliyor. İstediğiniz zaman karşınızdakileri çok kolay ikna edebiliyorsunuz. Bugün ayağınıza gelecek fırsatlara karşı kayıtsız kalmayın.

        YENGEÇ: SEVDIĞINIZ işlerden kazandığınız paraların anlamı sizin için çok önemli. Bugün duygusallığınızı karşınızdaki kişilerle bütünleştirmek isterken, yapabileceklerinizin üstünde sözler, vermeyin.

        ASLAN: BUGÜN özellikle düşüncelerinizi saklama gereği duyabilirsiniz Politik yönleriniz sizi daha da cazip kılarken, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.

        BAŞAK: BAŞARINIZI, biraz da iletişim içinde olduğunuz kişilerin mantığına hitap ettiğiniz zaman yakalıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Çevrenize örnek olacaksınız.

            TERAZİ: İŞINIZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

            AKREP: İLETIŞIM konusunda size gerekli desteği size sağlayacak dostlarınızla bir arada olmaktan, karlı çıkacaksınız. Hırslarınızı ortaya koyarken, arzularınıza da belli bir disiplin getiriyorsunuz.

            YAY: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Yaşadığınız olaylara farklı bir bakış açısı ile değerlendirebilirsiniz. Yaşamınızı kolaylaştırma pratikliği içinde davranmalısınız.

                OĞLAK: BUGÜN özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Kararlarınızı verirken, hiç kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız.

                KOVA: YUMUŞAK yapınızın altında, çelik gibi bir irade var ve olayların olumsuz yönlerini çabuk görüyorsunuz. Bugünlerde akıllıca uygulayacağınız atılımlarınızla beklediğiniz atılımları oluşturabilirsiniz.

                BALIK: BILINÇALTINIZ özel duygularınıza takılmanız neden oluyor. Sıra dışı konular üzerinde çalışmanızı gerekebilir. Maddi konularla ilgili gizlilik söz konusu olabilir. Farklı tavırlarınızla imaj yaratıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 25 Ocak 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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