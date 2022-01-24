24 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan

Koç

Jest yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz, bu huyunuzu bildiğinden sürekli sizden bir şey bekliyor. Özellikle, iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor. Olaylara geniş açıdan bakmalısınız.

20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

Doğuştan kişisel çekiciliğe sahip bir kişi olmanız, çevrenizin çok kalabalık olmasına sebep oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konuda çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor. Sosyal rahatlığınızı kabul edemiyor.

21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

İş ilişkilerinde düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşadığınız zaman, kendinizi işinizde daha verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde. Bugünlerde erken yatmalısınız.

22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Platonik aşklardan çok, idealist ilişkileri seviyorsunuz. Macerayı uzaklarda değil, yanı başınızda arayanlardansınız. Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat o hala sevginizi ispatlamanızı bekliyor.

23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

İdeallerinizin peşinde koşmayı seviyorsunuz. Fakat yetersiz kaldığınızda çevrenizi suçluyorsunuz. Güvensizliğinizi yenmek zorundasınız. Öğrenmeniz gereken en önemli şey, insanlara olumlu yaklaşmak.

23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Karşı cinsle olan problemleriniz bitmek bilmiyor. Kendinizi sürekli haklı görseniz de, ilişkinizde empati yeteneğinizi biraz geliştirmelisiniz. Partneriniz, tarafınızdan daha güçlü duygularla anlaşılmak istiyor

23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Disiplinli ve güçlüsünüz. Yeniliklere fazla açık değilsiniz. İdealist yapınız engel tanımıyor. Kendinizi rahatlatmayı bir türlü beceremiyorsunuz ve bu yüzden sinirli bir ifadeyle dolaşmanız, yanlış anlaşılıyor.DİSİPLİNLİ ve güçlüsünüz. Yeniliklere fazla açık değilsiniz. İdealist yapınız engel tanımıyor. Kendinizi rahatlatmayı bir türlü beceremiyorsunuz ve bu yüzden sinirli bir ifadeyle dolaşmanız, yanlış anlaşılıyor.

23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

Çekici ve huzursuz birisiniz. Çabuk düşünmek, sizin için önemli. İlişkileriniz hep bu yönde gelişsin istiyorsunuz. Karşınızdaki kişinin, en az sizin kadar derin düşünmesi her zaman mümkün olmayabilir.

22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Çekici fikirlerinizi bazen kendinize saklamalısınız. Dışa dönük ve ilginç bir yapınız var. Fakat, ürettiğiniz düşüncelere karşı çıktıkları zaman son derece rahatsız oluyorsunuz. Çevrenize karşı daha anlayışlı olmalısınız.

22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Sizin için işlerin yapılmasından çok, nasıl planlandığı önemli. Bir disiplin ve sistem insanı olarak, olayları önceden planlayıp yürütmeyi seviyorsunuz. Mantığınızla hareket ettiğiniz için de sorun çıkmıyor

20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Statü konusunda çok ısrarcı davranıyor, önünüze çıkan fırsatları görmüyorsunuz. Eski alışkanlıklarınızı artık atmalısınız. Yeni işle birlikte gelen, yeni imkanları sonradan siz de beğeneceksiniz.

19 Şubat - 20 Mart

Balık

İşiniz ve mutluluğunuz birbirine bağlı. Maddi olanaklarınız yetersiz kaldığı zaman, öfkeli oluyor ve sevdiğinize de surat asıyorsunuz. Aslında, o bunu hak etmiyor. Toparlanmalısınız.