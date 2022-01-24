Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 24.01.2022 08:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2022 08:35
    ABONE OL

    24 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Ocak 2022 Pazartesi günlük burç yorumları! Bugün sizi şaşırtan durumlar söz konusu. Hevesinizin çabuk geçmesi, işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. 24 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 24 Ocak 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    İşiniz ve mutluluğunuz birbirine bağlı, toparlanmalısınız!

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Jest yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz, bu huyunuzu bildiğinden sürekli sizden bir şey bekliyor. Özellikle, iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor. Olaylara geniş açıdan bakmalısınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Doğuştan kişisel çekiciliğe sahip bir kişi olmanız, çevrenizin çok kalabalık olmasına sebep oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konuda çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor. Sosyal rahatlığınızı kabul edemiyor.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    İş ilişkilerinde düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşadığınız zaman, kendinizi işinizde daha verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde. Bugünlerde erken yatmalısınız.

    22 Haziran - 22 Temmuz

    Yengeç

    Platonik aşklardan çok, idealist ilişkileri seviyorsunuz. Macerayı uzaklarda değil, yanı başınızda arayanlardansınız. Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat o hala sevginizi ispatlamanızı bekliyor.

    23 Temmuz - 22 Ağustos

    Aslan

    İdeallerinizin peşinde koşmayı seviyorsunuz. Fakat yetersiz kaldığınızda çevrenizi suçluyorsunuz. Güvensizliğinizi yenmek zorundasınız. Öğrenmeniz gereken en önemli şey, insanlara olumlu yaklaşmak.

    23 Ağustos - 22 Eylül

    Başak

    Karşı cinsle olan problemleriniz bitmek bilmiyor. Kendinizi sürekli haklı görseniz de, ilişkinizde empati yeteneğinizi biraz geliştirmelisiniz. Partneriniz, tarafınızdan daha güçlü duygularla anlaşılmak istiyor

    23 Eylül - 22 Ekim

    Terazi

    Disiplinli ve güçlüsünüz. Yeniliklere fazla açık değilsiniz. İdealist yapınız engel tanımıyor. Kendinizi rahatlatmayı bir türlü beceremiyorsunuz ve bu yüzden sinirli bir ifadeyle dolaşmanız, yanlış anlaşılıyor.DİSİPLİNLİ ve güçlüsünüz. Yeniliklere fazla açık değilsiniz. İdealist yapınız engel tanımıyor. Kendinizi rahatlatmayı bir türlü beceremiyorsunuz ve bu yüzden sinirli bir ifadeyle dolaşmanız, yanlış anlaşılıyor.

    23 Ekim - 21 Kasım

    Akrep

    Çekici ve huzursuz birisiniz. Çabuk düşünmek, sizin için önemli. İlişkileriniz hep bu yönde gelişsin istiyorsunuz. Karşınızdaki kişinin, en az sizin kadar derin düşünmesi her zaman mümkün olmayabilir.

    22 Kasım - 21 Aralık

    Yay

    Çekici fikirlerinizi bazen kendinize saklamalısınız. Dışa dönük ve ilginç bir yapınız var. Fakat, ürettiğiniz düşüncelere karşı çıktıkları zaman son derece rahatsız oluyorsunuz. Çevrenize karşı daha anlayışlı olmalısınız.

    22 Aralık - 19 Ocak

    Oğlak

    Sizin için işlerin yapılmasından çok, nasıl planlandığı önemli. Bir disiplin ve sistem insanı olarak, olayları önceden planlayıp yürütmeyi seviyorsunuz. Mantığınızla hareket ettiğiniz için de sorun çıkmıyor

    20 Ocak - 18 Şubat

    Kova

    Statü konusunda çok ısrarcı davranıyor, önünüze çıkan fırsatları görmüyorsunuz. Eski alışkanlıklarınızı artık atmalısınız. Yeni işle birlikte gelen, yeni imkanları sonradan siz de beğeneceksiniz.

    19 Şubat - 20 Mart

    Balık

    İşiniz ve mutluluğunuz birbirine bağlı. Maddi olanaklarınız yetersiz kaldığı zaman, öfkeli oluyor ve sevdiğinize de surat asıyorsunuz. Aslında, o bunu hak etmiyor. Toparlanmalısınız.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kar yağdı, CHP’li İBB bir kez daha sınıfta kaldı!
    Haberler Burçlar 24 Ocak 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
        SON DAKİKA