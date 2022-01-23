23 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: AY, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.
BOĞA: BUGÜN, kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı tüm gücünüzle uygulamaya başlayabilirsiniz.
İKİZLER: ÇEVRENİZE karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmelisiniz.