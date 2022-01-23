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    • Burçlar
    • 23.01.2022 08:42
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    • 23.01.2022 08:48
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    23 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Ocak 2022 Pazar günlük burç yorumları! Bugün sizi şaşırtan durumlar söz konusu. Hevesinizin çabuk geçmesi, işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. 23 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 23 Ocak 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: AY, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.

    BOĞA: BUGÜN, kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı tüm gücünüzle uygulamaya başlayabilirsiniz.

    İKİZLER: ÇEVRENİZE karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmelisiniz.

        YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceksiniz.
        Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

        ASLAN: HER zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz.
        Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.
        Planlarınızı uygulayacaksınız.

        BAŞAK: BUGÜN paylaşma duygunuz oldukça yoğun. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz. Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.

            TERAZİ: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.

            AKREP: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzu farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.

            YAY: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları, onun açısından değerlendirmelisiniz. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

                OĞLAK: BİR çok başarı size gelecek. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.
                Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

                KOVA: İŞBİRLİĞİNİ seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
                Maddi konularda fırsatlar gündemde.

                BALIK: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor.
                Bugün sizi şaşırtan durumlar söz konusu.
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                Haberler Burçlar 23 Ocak 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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