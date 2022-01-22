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    • Burçlar
    • 22.01.2022 09:01
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    • 22.01.2022 09:01
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    22 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    22 Ocak 2022 Cumartesi günlük burç yorumları! Ardışık Retroların ayrıştırdığı kurumlara şahit olacağız. Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla yaşam standartınızı yükselteceksiniz. 22 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 22 Ocak 2022 Cumartesi günlük burç yorumları...

    Çıkar için bu da yapılmaz günleri başlamıştır

    Astrogündem: İki huysuz gezegen birbirine omuz atıyor. Dijital dünya devrim geçiriyor! 14 Şubat 2005'te kurulan ve Mars'ı Oğlak olan Youtube'un yeni yaptırımlarını konuşacağız. Kullanım şartlarının değişmesi ve topladığı veriler analize dönüşecek. Youtube, Youtuberları üzecek. Çıkar için bu da yapılmaz günleri başlamıştır, #2022 yılının ilk Merkür gerilemesinin içindeyiz. Çıkarlarda çıkmaza düşer.

    KOÇ
    Size bir şeyler öğretecek ve sizi yüceltecek güzel arkadaşlıklar kuracaksınız.
    Para kazanmayı seviyor, teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz.

    BOĞA
    Bugünlerde tutkulu ve etkileyici kişiler ile karşılaşıp onlardan çok etkileneceksiniz.
    İsteklerinizin değiştiği bir dönemdesiniz.

        İKİZLER
        Kafanızda olayları netleştirmeden duygusal durumlarla yüzleşmekten kaçınmalısınız. Her şeyi büyütme özelliğiniz açığa çıkabilir.

        YENGEÇ
        Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alıp işlerinizi toparlamak için yardım alabilirsiniz.
        Bugün keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz.

        ASLAN
        Seşitli davetlere gidebilirsiniz.
        İletişim trafiğinizin hareketli olacağı bir gün. Güzel günlerin tadını çıkarın. Bugün, sezgileriniz çok yüksek.

            BAŞAK
            İçinde bulunduğunuz durumu sorgulayabilirsiniz.
            Şimdiye kadar görmediğiniz detayları görebilirsiniz.

            TERAZİ
            Bilinçaltının derinlerinden güzel zamanları hatırlayabilir ve sevdikleriniz ile ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.

            AKREP
            Aşk hayatınızda partnerinizle olan ilişkinizi sağlamlaştırmak için zaman ayırabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza da zaman ayırmak isteyeceksiniz.

                YAY
                Bu arada beklentileriniz de büyüyor.
                Beklediğinizden daha farklı gelişen olaylar karşısında derinleşebilir.
                Karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak.

                OĞLAK
                Kariyer bağlamında daha verimli olabilmek adına daha spesifik bir planlama yapmanız gerekmekte.
                Hayatınıza bolluk ve bereket hakim.

                KOVA
                Duru ve dürüst duruşunuz onun sevgisini kazanıyorken siz de ona olan sevginizi sevgisi ile arttırabilirsiniz.
                Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz.
                    İstanbul kar altında: Kent beyaza büründü!
                    Haberler Burçlar 22 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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