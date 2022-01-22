22 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: İki huysuz gezegen birbirine omuz atıyor. Dijital dünya devrim geçiriyor! 14 Şubat 2005'te kurulan ve Mars'ı Oğlak olan Youtube'un yeni yaptırımlarını konuşacağız. Kullanım şartlarının değişmesi ve topladığı veriler analize dönüşecek. Youtube, Youtuberları üzecek. Çıkar için bu da yapılmaz günleri başlamıştır, #2022 yılının ilk Merkür gerilemesinin içindeyiz. Çıkarlarda çıkmaza düşer.
KOÇ
Size bir şeyler öğretecek ve sizi yüceltecek güzel arkadaşlıklar kuracaksınız.
Para kazanmayı seviyor, teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz.
BOĞA
Bugünlerde tutkulu ve etkileyici kişiler ile karşılaşıp onlardan çok etkileneceksiniz.
İsteklerinizin değiştiği bir dönemdesiniz.